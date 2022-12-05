DİSK, 2023 için asgari ücret talebini açıkladı

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) 2023 asgari ücretine ilişkin talebini açıkladı. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Asgari ücretin net 13 bin 200 TL olması gerekir” dedi.

Çerkezoğlu, “Bugün yüksek enflasyon karşısında işçilerin ve kamu çalışanlarının gelirleri erimeye devam ediyor. TÜİK’in eksik hesaplanmış rakamlarına göre bile enflasyon yüzde 84, gıda enflasyonu yüzde 100’ün üzerine çıktı. Yüksek enflasyon bölüşüm ilişkilerini de olumsuz biçimde etkiliyor. Gelir adaletsizliği giderek artıyor. İşgücünün milli gelirden aldığı pay gerilerken sermayenin payı artıyor. Açlık ücret ortalama ücret haline geldi. AB ülkelerinde asgari ücretlerinin oranı yüzde 4 seviyesindeyken Türkiye’de yüzde 50’yi aştı. Ayrıca asgari ücrete erişemeyen milyonlar var. Ülkemiz bir asgari ücretliler toplumu haline gelirken asgari ücretin alım gücü her geçen gün geriledi. Bugün asgari ücreti konuşurken ortalama ücreti konuşuyoruz.” diye konuştu.

DİSK’in asgari ücrete ilişkin talepleri şöyle oldu: