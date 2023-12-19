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DİSK Başkanı Çerkezoğlu'ndan asgari ücret açıklaması

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Asgari ücrette biz rakamların peşinde koşmak istemiyoruz, insanca yaşanacak asgari ücret istiyoruz." dedi.

19 Aralık 2023 | 16:38
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DİSK Başkanı Çerkezoğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Ata Park'ta bir araya gelen DİSK üyeleri, "Gelirde adalet, vergide adalet istiyoruz" sloganları ile Halit Paşa Kavşağı'na kadar yürüdü.

Çerkezoğlu, yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, DİSK olarak günlerdir gelir ve vergide adalet, insanca yaşayacak ücret için iş yerlerinden başlayarak meydanlara kadar uzanan bir mücadele yürüttüklerini söyledi.

Herkesin gücüne göre vergi vereceği bir sitem olması gerektiğini savunan Çerkezoğlu, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan adil bir vergi sistemi için uğraştıklarını dile getirdi.

Çerkezoğlu, DİSK'in hazırladığı 5 maddelik adaletli vergi sistemi için kanun teklifini ana muhalefet partisinin TBMM gündemine taşıdığını, süreci takip ettiklerini aktardı.

Türkiye'de işçilerin yarısından fazlasının, özel sektördekilerin ise yüzde 70'inin asgari ücretle çalıştığını ifade eden Çerkezoğlu, DİSK olarak yıllardır insanca yaşanacak bir asgari ücret için mücadele ettiklerinin altını çizdi.

Çerkezoğlu, DİSK olarak bu yıl asgari ücrete ilişkin rakam söylemeyeceklerini de belirterek, "Asgari ücrette biz rakamların peşinde koşmak istemiyoruz, insanca yaşanacak asgari ücret istiyoruz. Enflasyon tek haneli rakamlara düşene kadar, asgari ücretin yılda dört defa tekrarlanması gerektiğini söylüyoruz." diye konuştu.

DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, en düşük emekli aylığının da en azından asgari ücret düzeyine yükseltilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

 

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