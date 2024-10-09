ARA
DOLAR
34,23
-0,10%
DOLAR
EURO
37,48
-0,46%
EURO
GRAM ALTIN
2871,33
-0,60%
GRAM ALTIN
BIST 100
9132,30
0,97%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

DİSK: Sendikal hakların kullanımının önündeki engeller kaldırılsın

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), sendikal hakların kullanımının önündeki engellerin kaldırılması talebiyle basın toplantısı düzenledi.

09 Ekim 2024 | 15:22
DİSK: Sendikal hakların kullanımının önündeki engeller kaldırılsın

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, sendikanın Beşiktaş'ta bulunan genel merkez binasında yapılan toplantıda, sendika ve örgütlenme hakkının bütün uluslararası sözleşmelerle güvence altına alındığını söyledi.

Çerkezoğlu, Türkiye'de sendikal hakların kullanımının önünde son derece ağır engeller olduğunu iddia ederek, "Bu engellerden birisi toplu iş sözleşmesi yetki prosedürünün kendisidir. Toplu iş sözleşmesi ve sendikal hakların kullanımını ortadan kaldırılmasıdır. Daha önce çeşitli sendikalarımızın uzayan yetki itiraz davalarına ilişkin yaptığı başvuru sonucunda Anayasa Mahkemesinden hak ihlali kararlarının sonrasında, yine Birleşik Metal-İş Sendikamızın başvurusu üzerine mahkeme verdiği kararda yetki davalarının uzun sürmesinin sendikal hak ihlali olduğunu bir kez daha tespit etti." diye konuştu.

Toplu iş sözleşmesi mevzuatının da bir an önce demokratikleşmesi gerektiğini dile getiren Çerkezoğlu, "Bakanlığın olumlu yetki tespitlerine karşı, işverenler tarafından açılan davaların toplu iş sözleşmesi prosedürünü durdurmasının önüne geçilmesi yani bekletici sebep olmaktan çıkartılması gerekir. Bunun için de yasal düzenlemelerin derhal yapılması lazım." ifadelerini kullandı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2871,33 -0,6%
  • ALTIN ONS 2609,1 -0,49%
  • BIST 100 9132,3 0,97%
  • DOLAR/JAPON YENI 149,265 0,721%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36946 0,34622%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 97 0,129%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,2304 -0,0995%
  • EURO/DOLAR 1,0939 -0,3861%
  • EURO/TURK LIRASI 37,4809 -0,463%
  • STERLIN/DOLAR 1,307 -0,25908%
Borsa Haberleri
BinBin Yönetim Kurulu Üyesi Abdik, gong töreninde yeni hedeflerini duyurdu
Borsada bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var (9 Ekim)
Bor Şeker temettü kararını açıkladı
Borsa İstanbul ve IFC yeşil tahvil eğitimi düzenliyor
Bir şirketten daha bedelsiz kararı geldi: Yüzde 500
Yabancının eylülde en çok alım yaptığı 15 hisse
CVK Madencilik (CVKMD) bedelsiz kararını revize etti
Eylülde en çok kazandıran-kaybettiren yatırım araçları belli oldu
BinBin (BINBN) ne zaman borsada işlem görecek?
TAB Gıda’dan (TABGD) geri alım kararı
Bugün iki hissenin fiyatında düzeltme olacak (8 Ekim)
Göknur Gıda'dan temettü kararı
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak
Borsada bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
BİM Birleşik Mağazalar’dan (BIMAS) geri alım kararı
GERİ
İLERİ
BinBin Yönetim Kurulu Üyesi Abdik, gong töreninde yeni hedeflerini duyurdu
Borsada bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var (9 Ekim)
Bor Şeker temettü kararını açıkladı
Borsa İstanbul ve IFC yeşil tahvil eğitimi düzenliyor
Bir şirketten daha bedelsiz kararı geldi: Yüzde 500
Yabancının eylülde en çok alım yaptığı 15 hisse
CVK Madencilik (CVKMD) bedelsiz kararını revize etti
Eylülde en çok kazandıran-kaybettiren yatırım araçları belli oldu
BinBin (BINBN) ne zaman borsada işlem görecek?
TAB Gıda’dan (TABGD) geri alım kararı
Bugün iki hissenin fiyatında düzeltme olacak (8 Ekim)
Göknur Gıda'dan temettü kararı
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak
Borsada bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
BİM Birleşik Mağazalar’dan (BIMAS) geri alım kararı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL