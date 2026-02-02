Red Bull Basement 2026 başvuruları başladı

Dünyanın birçok ülkesinde aynı anda hayata geçirilen program, üniversite öğrencileri ve genç girişimcilere mentorluk, teknoloji, yapay zeka odaklı projelerini geliştirme, sektör profesyonelleriyle bir araya gelme ve fikirlerini global ölçekte sunma fırsatı veriyor.

Kazanan Takıma 100 Bin Dolar Fon Desteği Verilecek

Türkiye’de yarışacak finalist takımlar, Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenecek Red Bull Basement Türkiye Finali’nde projelerini jüriler önünde sunuyor olacak. Türkiye Finali’nin kazananı, ABD’nin California eyaletindeki yüzlerce teknoloji devini bir arada bulunduran Silikon Vadisi’nde düzenlenecek dünya finaline katılmaya hak kazanacak. Dünya finalini kazanan ekip ise projesini hayata geçirmek üzere 100 bin dolarlık fon desteğiyle ödüllendirilecek.

Red Bull Basement, global ölçekte Microsoft ve AMD iş birliğiyle hayata geçirilirken; Türkiye’de Youthall ve Power App medya partnerliğiyle destekleniyor.

Red Bull Basement Sonrası Yolculuğunu Sürdüren Projeler

Red Bull Basement’ın önceki yıllarında Türkiye’de ilk 10’a girerek projelerini sunan bazı ekipler, proje sonrasında da fikirlerini geliştirmeye devam etti. BABYNENA, REVOR TECH, MOCKQ ve ALGIPLUS gibi projeler, Red Bull Basement sürecinin ardından yolculuğunu sürdüren çalışmalar arasında yer aldı.

Red Bull Basement’a başvurular tek veya iki kişilik takımlar halinde yapılacak. Üniversite öğrencileri ve genç girişimciler, teknoloji ve yapay zeka odağında geliştirdikleri projelerle, https://www.redbull.com/tr-tr/events/red-bull-basement-turkey-2026 üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

