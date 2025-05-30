Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Bakan açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli vatandaşların bayram ikramiyesi ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde 31 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

Işıkhan’ın X’teki sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 31 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak. Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 57,4 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek.

4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 31 Mayıs tarihinde,

4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 1 Haziran tarihinde,

4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 2-3-4 Haziran tarihlerinde ödenecek. Ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum.”