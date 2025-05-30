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Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Bakan açıkladı

Milyonlarca emekli Kurban Bayramı ikramiyelerinin hesaplarına ne zaman yatacağını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından duyurdu.

30 Mayıs 2025 | 10:19
Son Güncellenme: 30 Mayıs 2025 | 10:29
Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Bakan açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli vatandaşların bayram ikramiyesi ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde 31 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

Işıkhan’ın X’teki sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 31 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak. Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 57,4 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek. 

4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 31 Mayıs tarihinde, 

4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 1 Haziran tarihinde, 

4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 2-3-4 Haziran tarihlerinde ödenecek. Ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum.”

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