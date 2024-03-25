Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu

Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, milyonlarca emekli tarafından merak ediliyor. Yılda 2 kez ödenen emekli bayramiyesi 3 bin liraya çıkartılmıştı. Emekli bayram ikramiyesinin ne zaman ödeneceğine ilişkin son dakika bilgisini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu.

Işıkhan bayram ikramiyesi ödemesinin Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatırılacağını söyledi. Bakan Işıkhan, "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır" dedi.

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri

4A kapsamında (SSK) gelir ve aylık alanların ödeme günü 17-18 olanlara 2 Nisan, 19-20-21-22 olanlara 3 Nisan, 23-24-25-26 olanlara 4 Nisan'da ödenecek.

4B'lilere (Bağ-Kur) ise tamamı 5 Nisan'da ödenecek.

4C emeklilerine (Emekli Sandığı) ise her ayın 1 ile 5'i arasında aylık alanlara ödeme günü 1 ve 2 olanlara 2 Nisan, 3, 4, 56 olanlara aylıkları ile birlikte aynı günde olmak üzere 3-5 Nisan tarihleri arasında bayram ikramiyeleri ödenecek.