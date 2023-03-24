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Emekli maaşı zammı ne zaman yasalaşır? AK Parti'den açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin önümüzdeki hafta yasalaşmasını ümit ettiklerini söyledi.

24 Mart 2023 | 10:37
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Emekli maaşı zammı ne zaman yasalaşır? AK Parti'den açıklama

AK Parti, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı emekli maaşı düzenlemesine ilişkin çalışma başlattı.

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, yasal düzenleme için çalıştıklarını belirterek, "Biz AK Parti grubu olarak konuyla ilgi ön çalışma yapıyoruz, önümüzdeki hafta yasalaşmasını ümit ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Star TV ve NTV ortak yayınında, "Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla bu çalışmayı yaptık. Demek ki açıklamak yine bana kaldı. Şimdi çalışma tamamlanınca ayrıca sunacaklar ama ben bu akşam buradan güzel bir müjdeyi vermiş olayım. O da bunu 7 bin 500 lira olarak inşallah bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlı olsun." demişti. 

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