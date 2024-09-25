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Emekli maaşlarına yeni düzenleme: Masadaki iki formül

Bu yıl emekli olanlar, gelecek yıl olanlara göre daha yüksek aylık alacak. Yüksek maaş için yapılan başvurular sistemde yoğunluk oluşturdu. Bunun önüne geçmek için çalışma yapılırken, hazırlanacak pakete iki düzenleme daha eklenecek.

25 Eylül 2024 | 15:56
Emekli maaşlarına yeni düzenleme: Masadaki iki formül

Emekli maaşlarına yeni düzenleme: Masadaki iki formül 


Emeklilik sistemindeki sorunların çözümü için çalışma yürütülüyor. Gelecek yıl emekli olanlar, bu yıl emekli olanlara göre daha az aylık alacak. Bu nedenle emeklilik başvurularında yığılma oluştu. Yoğunluğun önüne geçmek için bir süredir çalışma yapılıyor.

Ekonomi Gazetesi'nin haberine göre hazırlanacak çalışmaya emekliler ile ilgili iki madde daha eklenecek. 

Düzenlemelerin ilki kök maaşı en düşük emekli aylığının altında kalanlar ile ilgili. Maaşlarının sosyal destekle bu seviyeye çıkarılması hedefleniyor. Bu sayede diğer emekliler ile aynı zam oranından faydalanmaları sağlanacak.

En düşük emekli aylığı temmuzda 12 bin 500 liraya çıkarılmıştı.

Düzenlemeye gidilmezse, kök aylığı bu tutarın altında olan birçok emekli zam alamayacak.

Yüksek prime yüksek maaş imkanı 

Diğer bir düzenleme ile de prim gün sayısı eşitsizliğinin çözülmesi hedefleniyor. Normal şartlarda 7 bin gün prim ödeyen ile 9 bin gün prim ödeyenler aynı aylığı alabiliyor. Yeni uygulamayla daha çok prim günü olanların daha yüksek aylık almaları sağlanacak.

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Üç hissede 1 ay kredili işlem tedbiri geldi
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