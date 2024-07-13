Emekli Memur-Sen'den emekli maaşı açıklaması

Emekli Memur-Sen Başkanı Ali Küçükkösen, emeklilerin belini doğrultamaz halde yaşamaya mahkum edilmemesi, milli ve adaletli hamlelerle ayağa kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Küçükkösen, yaptığı yazılı açıklamada, TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerine göre, memur emeklilerine yüzde 19,31, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 24,73 zam yapılacağını hatırlattı.

En düşük emekli aylığı olan 10 bin liranın artırılmaması halinde bu oranlardan daha düşüğünün emekli aylıklarına yansıyacağını bildiren Küçükkösen, bu durumda da en düşük görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki farkın yüzde 50'yi aşacağını aktardı.

Bunun adil olmadığını belirten Küçükkösen, "Emekli belini doğrultamaz halde yaşamaya mahkum edilmemeli, milli ve adaletli hamlelerle şahlanıp ayağa kaldırılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Artan enflasyonun emekli aylıklarının reel değerini ciddi şekilde düşürdüğünü kaydeden Küçükkösen, en düşük emekli aylığı ile açlık sınırı arasındaki farkın da giderek açıldığını vurguladı.

Küçükkösen, şunları kaydetti:

"Emekliler Yılı olarak lanse edilen 2024, maalesef emeklilerin ekonomik olarak daha da zorlandığı bir yıl olmaya devam ediyor. Enflasyon oranlarının yüksekliği ve emekli aylıklarındaki yetersiz artışlar, emeklilerin yaşam standartlarını olumsuz etkiliyor. Bu durum, emeklilerin sadece geçimlerini sağlamakta değil, aynı zamanda insanca yaşama hakkını elde etmekte de zorlandığını gözler önüne seriyor."