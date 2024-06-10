Emeklilerinin bayram ikramiyesinde takvim netleşti.

Bayram ikramiyelerinden 16 milyon emekli yararlanacak. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklilerine ödenecek ikramiyeler maaş alma takvimine göre yapılacak.

KİMLER HANGİ TARİHTE ALACAK?

SGK Uzmanı Emin Yılmaz, ödeme takvimine ilişkin, "4C (Emekli Sandığı) kapsamındakilere ayın 10’u, 4B (Bağ-Kur) kapsamındakilere ayın 11’i, 4A (SSK) kapsamındakilere ise 12 13 ve 14 Haziran'da olmak üzere toplamda ayın 10 ile 14’üne kadar bayram öncesinde emeklerimizin hesabına yatırılacak" bilgisini verdi.