ARA
Bist 100
10046,69
-0,91%
Bist 100
Dolar/TL
32,4152
0,1917%
Dolar/TL
Euro/TL
34,9211
-0,2024%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0762
-0,3758%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2393,82
0,33%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Emeklilere 3 bin TL bayram ikramiyesi ödemeleri bugün başlıyor: Takvim nasıl işleyecek?

Emeklilere bayram ikramiyesi ödemeleri bugün başlayacak. Peki ödeme takvimi nasıl olacak? İşte ayrıntılar...

10 Haziran 2024 | 09:29
Son Güncellenme: 10 Haziran 2024 | 09:34
Emeklilere 3 bin TL bayram ikramiyesi ödemeleri bugün başlıyor: Takvim nasıl işleyecek?

Emeklilerinin bayram ikramiyesinde takvim netleşti.

Bayram ikramiyelerinden 16 milyon emekli yararlanacak. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklilerine ödenecek ikramiyeler maaş alma takvimine göre yapılacak.

KİMLER HANGİ TARİHTE ALACAK? 

SGK Uzmanı Emin Yılmaz, ödeme takvimine ilişkin, "4C (Emekli Sandığı) kapsamındakilere ayın 10’u, 4B (Bağ-Kur) kapsamındakilere ayın 11’i, 4A (SSK) kapsamındakilere ise 12 13 ve 14 Haziran'da olmak üzere toplamda ayın 10 ile 14’üne kadar bayram öncesinde emeklerimizin hesabına yatırılacak" bilgisini verdi.

 

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2393,82 0,33%
  • ALTIN ONS 2296,9 0,12%
  • BIST 100 10046,69 -0,91%
  • DOLAR/JAPON YENI 156,911 0,092%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37727 0,04903%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 89,0575 -0,2084%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,4152 0,1917%
  • EURO/DOLAR 1,0762 -0,3758%
  • EURO/TURK LIRASI 34,9211 -0,2024%
  • STERLIN/DOLAR 1,27211 -0,011%
Borsa Haberleri
Yeni halka arzlarda yön nereye?
Ford Otosan bu hafta FO&US projesini duyurdu
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 2 şirket
Mia Teknoloji (MIATK) temettü kararını duyurdu
Bu hafta en çok değer kazanan ve kaybeden 3 hisse (3-7 Haziran 2024)
SPK'dan 1 bedelsiz, 1 bedelli onayı geldi
Borsanın yeni şirketi aldığı siparişi duyurdu
Alarko Holding'ten (ALARK) pay geri alım açıklaması
'Halka arz sonrası hiçbir borcumuz yok, bu nakdi yatırıma ayıracağız'
Mayısta en fazla borsa kazandırdı, en çok altın kaybettirdi
70. yılını kutlayan Alarko Holding (ALARK) yeni logosunu paylaştı
THY Mayıs ayı rakamlarını açıkladı
Yabancıdan son 2 yılın en sert hisse satışı
İş Yatırım’dan Sabancı Holding için bilanço analizi ve hedef fiyat
Sasa Polyester (SASA) bu sabah 'bedelsiz' kararını duyurdu
GERİ
İLERİ
Yeni halka arzlarda yön nereye?
Ford Otosan bu hafta FO&US projesini duyurdu
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 2 şirket
Mia Teknoloji (MIATK) temettü kararını duyurdu
Bu hafta en çok değer kazanan ve kaybeden 3 hisse (3-7 Haziran 2024)
SPK'dan 1 bedelsiz, 1 bedelli onayı geldi
Borsanın yeni şirketi aldığı siparişi duyurdu
Alarko Holding'ten (ALARK) pay geri alım açıklaması
'Halka arz sonrası hiçbir borcumuz yok, bu nakdi yatırıma ayıracağız'
Mayısta en fazla borsa kazandırdı, en çok altın kaybettirdi
70. yılını kutlayan Alarko Holding (ALARK) yeni logosunu paylaştı
THY Mayıs ayı rakamlarını açıkladı
Yabancıdan son 2 yılın en sert hisse satışı
İş Yatırım’dan Sabancı Holding için bilanço analizi ve hedef fiyat
Sasa Polyester (SASA) bu sabah 'bedelsiz' kararını duyurdu
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL