Emeklilik iddiası: Yeniden 65 yaş mı?

Ekonomi Gazetesi'nde Besti Karalar imzasıyla yer alan habere göre hükümet, emekli sisteminde sil baştan değişikliğe hazırlanıyor. Emekli yaşı, sigorta süreleri yeniden belirlenecek. Herkes ödediği prim gün sayısına göre maaş alacak. Habere göre teknik olarak kök maaş, en düşük emekli maaşına eşitlenemediği için, 6 ayda bir bu alanda yasa çıkarmak yerine başka bir formül uygulanacak. Düşük emekli maaşı alanlar ve geçimini sadece emekli maaşı ile sağlayanlara sosyal destekler sağlanacak. Yol-gıda, ulaşım, yakıt ve kira yardımı verilecek. Yapılan çalışmaya göre hâlen 58 ve 60 olan emeklilik yaşı kadınlarda 60, erkeklerde 65’e yükseltilecek. Ancak bu durum, EYT ile getirilen hakları etkilemeyecek. Habere göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile AK Parti’nin ekonomi kurmayları, emeklilik sistemini değiştirmek için çalışmalara başlıyor.

FORMÜLLER İNCELENİYOR

Habere göre emeklilik sisteminde adil ve kalıcı formüller üzerinde çalışmalar yapılacak, değişik ülke formülleri de örnek olarak alınacak. Buna göre; Emekli yaşı ve prim gün sayısı yeniden belirlenecek. Emekli yaşı erkeklerde 65 kadınlarda 60 olarak sabitlenecek. Herkes ödediği pirim miktarına göre maaş alacak. Emeklilik için gerekli olan sigortalılık süreleri çok net bir şekilde belirlenecek. En düşük emekli maaşı alan ve geçinmekte zorlananlara sosyal yardım desteği sağlanacak. Bu destekler her düşük emekli maaşı alanlar için uygulanmayacak. Geçim kaynaklarına bakılacak.

Ne zaman gündeme gelecek?

En düşük emekli aylığı belli bir limite getirilecek. Artık en düşük emekli maaşına hazine destek vermeyecek. Hane bazlı emekli maaşlarına destek sağlanacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından geçinemeyen ve emekli maaşı düşük olan dar gelirlilere yol-yakıt- gıda ulaşım gibi destekler sağlanacak. Kira yardımı nakit olarak verilecek. Habere göre Ak Parti’nin üzerinde çalıştığı reform paketinin 2025 bütçesi sonrasında ele alınması bekleniyor. Kademeli bir geçiş süreci de öngörülüyor.