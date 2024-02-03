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Karar Resmi Gazete'de: Kısa çalışma ödeneğinde yeni dönem

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen; çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

03 Şubat 2024 | 09:21
Son Güncellenme: 03 Şubat 2024 | 10:45
Karar Resmi Gazete'de: Kısa çalışma ödeneğinde yeni dönem

Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı

Kanuna göre, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında ocak ödeme dönemi itibarıyla geçerli olacak 6 aylık artış oranı yüzde 49,25 oldu. En düşük emekli aylığı, ocak ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDE PRİM GÜN SAYISI DÜŞÜRÜLDÜ 

Öte yandan kısa çalışma gerekçelerine "genel salgın" durumu da eklendi. Sigortalının kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için gereken asgari prim ödeme gün sayısı 600'den 450'ye indirildi.

Sigortalının kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi bulunması ve son 3 yılda en az 450 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekecek.
 

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