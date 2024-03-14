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En favori 10 meslek! Dünyada pilotluk, peki Türkiye'de 'hayalleri süsleyen' iş ne?

55 ülkeyi kapsayan, mesleklerin popülaritesiyle ilgili online araştırmaya göre, dünya genelinde en favori iş pilotluk, Türkiye’de ise modellik oldu.

14 Mart 2024 | 13:20
En favori 10 meslek! Dünyada pilotluk, peki Türkiye'de 'hayalleri süsleyen' iş ne?

Kariyer sitesi “Jobseeker”ın araştırması, dünya çapında en popüler meslekleri ortaya çıkardı ve pilotluk 2024 yılında dünyanın en popüler mesleği olarak listenin başında yer aldı.

Arama analiz aracı “Ahrefs” kullanılarak yapılan araştırmada, “Nasıl pilot olunur?” ifadesinin Ocak 2024’te internette 50 bin kez arandığı belirlendi.

İngiltere, İspanya, Yeni Zelanda, Kenya, Somali, Hindistan, Japonya ve Suudi Arabistan’ın da aralarında bulunduğu 55 ülkede insanların “pilot olmanın hayalini kurduğu” belirtildi. 

“Uçuş görevlisi nasıl olunur?” sorusunun ise en fazla aranan ikinci ifade olduğu bildirildi.

ABD, Kanada, Meksika ve Brezilya’nın da aralarında bulunduğu ülkelerde yaşayanların en fazla uçuş görevlisi olmak istediği vurgulandı. 

Modellik ise dünya çapında “en fazla hayalleri süsleyen” üçüncü meslek oldu.

Modellik, aralarında Türkiye, Fransa, Almanya, İtalya, İsveç, Mısır ve Cezayir’in de bulunduğu ülkelerde en favori meslek olarak görüldü.

İnternette 2024’teki aranma oranlarına göre en favori 10 meslek şunlar: 

 

1 Pilot (50 bin arama)

Pilot (50 bin arama)

2 Uçuş görevlisi (29 bin arama)

Uçuş görevlisi (29 bin arama)

3 Model (25 bin arama)

Model (25 bin arama)

4 Psikolog (17 bin arama)

Psikolog (17 bin arama)

5 Sosyal medya fenomeni (17 bin arama)

Sosyal medya fenomeni (17 bin arama)

6 Doktor (15 bin arama)

Doktor (15 bin arama)

7 Öğretmen (14 bin arama)

Öğretmen (14 bin arama)

8 Avukat (14 bin arama)

Avukat (14 bin arama)

9 İtfaiyeci (14 bin arama)

İtfaiyeci (14 bin arama)

10 Girişimci (13 bin arama)

Girişimci (13 bin arama)
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