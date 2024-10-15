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En iyi emeklilik sistemine sahip ülkeler açıklandı: Türkiye son sıralarda

Mercer CFA Enstitüsü Küresel Emeklilik Endeksi'ne göre Hollanda en iyi emeklilik sistemine sahip ülke olurken Türkiye son sıralarda yer aldı. İşte emeklilik sisteminin iyi olduğu o ülkeler...

15 Ekim 2024 | 17:54
En iyi emeklilik sistemine sahip ülkeler açıklandı: Türkiye son sıralarda

Hollanda en iyi emeklilik sistemine sahip olduğu Mercer CFA Enstitüsü Küresel Emeklilik Endeksi'ne göre İzlanda ve Danimarka da A notunu aldı. Türkiye'nin emeklilik sistemi Güney Afrika, Arjantin, Filipinler ve Hindistan ile birlikte en düşük not grubu olan kategoride yer aldı.  İşte endekse göre emeklilik sistemlerinin sıralaması...


 

1 Hollanda: 84,8

Hollanda: 84,8 Hollanda endeks sıralamasında 84,8 puanla ilk sırada yer aldı. Ülkenin emeklilik sistemi 'A' notunu aldı. 'A' notunu alan ülkelerin emeklilik sistemi pozitif faydalar sağlayan, sürdürülebilir ve yüksek düzeyde bütünlüğe sahip birinci sınıf ve sağlam bir emeklilik gelir sistemi olarak tanımlanıyor.

2 Danimarka: 81,6

Danimarka: 81,6 Danimarka da 'A' kategorisindeki ülkeler arasında yer aldı.

3 Singapur: 78,7

Singapur: 78,7 Sıralamada 'B+' kategorisi en iyi ikinci kategori oldu. Bu kategorideki ülkelerden biri de Singapur oldu. Bu kategorideki ülkelerin emeklilik sistemi 'B' kategorisindeki ülkelerle birlikte, "Sağlam bir yapıya sahip, birçok iyi özelliği olan ancak A sınıfı bir sistemden ayıran bazı iyileştirme alanlarına sahip bir sistem" olarak tanımlandı.

4 Norveç: 75,2

Norveç: 75,2

5 İngiltere: 71,6

İngiltere: 71,6

6 İsviçre: 71,5

İsviçre: 71,5

7 Meksika: 68,5

Meksika: 68,5

8 Fransa: 68

Fransa: 68

9 Almanya: 67,3

Almanya: 67,3

10 Birleşik Arap Emirlikleri: 64,8

Birleşik Arap Emirlikleri: 64,8 Sıralamada 'C+' ve 'C' kategorisindeki ülkelerin sistemi şöyle tanımlandı: Bazı iyi özelliklere sahip olmakla birlikte, ele alınması gereken önemli riskleri ve/veya eksiklikleri de olan bir sistem; bu iyileştirmeler yapılmazsa, etkinliği ve/veya uzun vadeli sürdürülebilirliği sorgulanabilir Bu kategorideki diğer ülkeler: ABD: 60,4 Çin: 56,5 İtalya: 55,4 Japonya: 54,9

11 Türkiye: 48,3

Türkiye: 48,3 Türkiye endeks sıralamasında en düşük kategorideki ülkeler arasında yer aldı. Bu ülkelerdeki emeklilik sistemi "Bazı arzu edilen özelliklere sahip olmakla birlikte, ele alınması gereken önemli zayıflıkları ve/veya eksiklikleri olan bir sistem; bu iyileştirmeler yapılmadığı takdirde, etkinliği ve sürdürülebilirliği şüpheli" olarak tanımlandı. Arjantin 45,5 ve Hindistan 44 puanla en düşük kategorideki ülkeler arasında yer aldı
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