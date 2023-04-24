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Erdemir toplu işe alım yapacak (Erdemir işe alım başvuru şartları)

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (Erdemir), büyüme stratejisi ve işletmelerinin ihtiyaçları doğrultusunda yaptığı saat ücretli işe alımlarını bu yıl da sürdürecek.

24 Nisan 2023 | 13:05
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Erdemir toplu işe alım yapacak (Erdemir işe alım başvuru şartları)

Erdemir'den yapılan açıklamaya göre, kurulduğu günden bu yana istihdam yaratarak bölgeye katkılarını sürdüren şirket, ihtiyaç duyduğu alanlarda saat ücretli yeni çalışanlar istihdam edecek.

Saat ücretli toplu işe alımları için yarın başlayacak ve 5 Mayıs'a kadar sürecek başvurular, hafta içi her gün (1 Mayıs hariç) Erdemir Spor Salonu'ndan yapılabilecek.

Başvuru şartları ne?

Başvuracak adaylarda meslek liselerinin "elektrik/elektronik", "endüstriyel otomasyon", "makine teknolojisi", "metal teknolojisi", "metalürji teknolojisi" ve "motorlu araçlar teknolojisinin iş makineleri bölümlerinden" veya meslek yüksekokullarının "elektrik-elektronik/enerji", "endüstriyel otomasyon", "makine teknolojisi", "metal teknolojisi", "metalürji teknolojisi" ve "motorlu araçlar teknolojisinin iş makineleri bölümlerinden" mezun olma şartı aranacak.

Adayların ilan tarihi itibarıyla 18-25 yaş aralığında olması istenirken, sağlık muayenesinde çok tehlikeli iş sınıflarında çalışabilmeye uygunluk ve görevlerini yapmaya engel olabilecek herhangi bir bedensel veya ruhsal rahatsızlığının bulunmaması şartı gerekecek.

Kimlik belgesiyle bizzat yapılacak fiziksel başvuruların yanı sıra birinci derece yakınların da nüfus kayıt örneğiyle yapacağı müracaatlar geçerli sayılacak.a

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