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Eski Amazon işe alım uzmanına göre 1 numaralı özgeçmiş hatası

Eski Amazon işe alım uzmanı, şimdi kariyer koçluğu şirketi Talent Paradigm'ın CEO'su olan Lindsay Mustain, en alt kademeden "C-suite'e kadar" yapılan 1 numaralı özgeçmiş hatasını açıkladı.

14 Şubat 2024 | 12:30
Eski Amazon işe alım uzmanına göre 1 numaralı özgeçmiş hatası

Lindsay Mustain, on yılı aşkın süredir yetenek kazanımı alanında çalışırken pek çok özgeçmişe baktı. 

CNBC Make It'de yer alan habere göre adayların özgeçmişlerine çıkartmalar ve av tüfeği tutarken çekilmiş bir fotoğraf gibi akıllara durgunluk veren unsurlar eklediklerini gördüğünü söyleyen Mustain, ancak iş arayanların tekrar tekrar yaptığını gördüğü bir hata var ki buna "Miss America cevapları" ya da bir yarışmada duymayı hayal ettiği cevaplar diyor. Mustain'a göre bunlar, adayların işte gerçekte ne başardıkları hakkında fazla fikir vermeyen basit ifadeler.

Mustain, bu durumun en alt kademeden "C-suite'e kadar" devam ettiğini ve iş arayanların öne çıkmasını engellediğini söylüyor.

'Yüceltilmiş bir iş tanımı' yazmayın

Mustain, "Özgeçmişiniz söz konusu olduğunda, deneyiminizi doğru bir şekilde yansıttığı ölçüde iş tanımını yansıtmak istersiniz. Ancak bunu yaparken, üstlendiğiniz görevler hakkında genel ifadelerden kaçının." diyor. 

Mustain, "İnsanlarla paydaş toplantıları yaptım" ifadesinin Miss America yanıtına örnek teşkil ettiğini söylüyor. Bu tür açıklamalar, ekibinizi nasıl ileriye taşıyabildiğinize dair somut bir fikir vermez. Mustain, bu tür açıklamaların "abartılmış bir iş tanımı gibi" olduğunu söylüyor ve ekliyor: "Sadece bir koltuğu dolduran biri gibi görünüyorsunuz."

Size verilen görevleri listelemek yerine, başarılarınızı ölçün ve listeleyin.

Mustain örnek olarak, "Birisi yardım masasında çalışıyorsa, "günde 30 müşterinin sorununu çözdüm"  başlangıç için iyi bir ölçüttür. Ancak bunu daha da ileri götürebilir ve bir yıl içinde neler başarabildiğinizi düşünebilirsiniz. Günde otuz sorun, ayda 20 gün, yılda 12 ay, toplamda 7.200 sorun çözülmüş demektir. Özgeçmişinize ne kadar çok metrik ve analiz ekleyebilirseniz o kadar etkileyici olur" diyor.

'Gözleriniz doğrudan rakamlara gider'

Başarılarınızı sayısallaştırmak sadece etkileyici görünme meselesi değildir.

İşverenlerin özgeçmişinize ayıracakları sadece birkaç saniyeleri vardır. Mustain, "Muhtemelen aynı anda 15 ila 25 arasında iş ilanıyla ilgileniyorlardır" diyor. "İş başına ortalama başvuru sayısı 250, bu da on binlerce başvuruyla uğraştıkları anlamına geliyor."

Mustain, başarılarınızı ölçmenin faydasının, işe alım uzmanlarının gözlerinin "inceleme yaparken doğrudan rakamlara gitmesi" olduğunu söylüyor. Önceki işverenlerinize ne kadar değer kattığınızı hemen anlayacaklar.

Sonuç olarak, mülakat sürecinde ilerlemek istiyorsanız, özgeçmişiniz "sonuçlara dayalı olmalı" diyor.

 

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