Bir iş görüşmesinin birden fazla bileşeni vardır. Görüşmeciler muhtemelen iş geçmişinizi tartışmak ve rolünüze ve şirkete uygunluğunuz hakkında genel bir değerlendirme yapmak için biraz zaman ayıracaktır. Ve çoğu zaman görüşmenin sonunda size kendi sorularınızı sormanız için 10 ila 15 dakika bırakırlar.

CNBC Make It'te yer alan habere göre bu süreyi rol, şirket ve sizinle mülakat yapan kişiler hakkında sorular sorarak doldurmak isteyeceksiniz, bu nedenle gelmeden önce üçü hakkında da ev ödevinizi yaptığınızdan emin olun.Ancak eski Google işe alım uzmanı Nolan Church'e göre, her iş adayının sorması gereken bir soru var: "İlk 30 gün içinde çözebileceğim 1 numaralı sorun nedir?"

Öncelikle, görüştüğünüz kişilere en kritik sorunlarını sormak, size bu işin gerçekten yapmak istediğiniz bir iş olup olmadığını görme şansı verir.

Şu anda yetenek pazarı Continuum'un CEO'su olan Church, "Bu tür sorunları gerçekten çözmek istiyor musunuz?" diye düşünme şansı veriyor. "Ve sonra ekip yaklaşımınıza nasıl tepki veriyor? Yeni fikirlere açıklar mı? Yoksa kendi yöntemlerine mi saplanıp kalmışlar?"

Sonuçta bu, onlarla "uyumlu olup olmadığınızı" anlamanın bir yolu, diyor.

'Nasıl hızlı kazanımlar elde ederiz'

Bu soruyu sormanın bir diğer faydası da, eğer bu fırsatı değerlendirmek istediğinize karar verirseniz, sizi başarıya hazırlamaya başlayabilecek olmasıdır.

Church, "Çözülecek daha fazla sorun olmadıkça yeni bir rol açmayız" diyor. İş görüşmesi sırasında bile ekip için en kritik sorunun ne olduğunu değerlendirerek, kendinizi işe yönlendirmeye ve bu sorunları nasıl çözeceğinizi düşünmeye başlayabilirsiniz. Bu şekilde, işe alındığınızda ilk günden işe koyulabilirsiniz.