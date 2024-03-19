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Eski Google işe alım uzmanı sıraladı: İş görüşmesinde kullanmaması gereken 4 ifade

Eski Google işe alım uzmanına göre bu ifadeleri iş görüşmesinde kullanmayın, bunlar 'büyük tehlike işaretleri'.

19 Mart 2024 | 13:19
Eski Google işe alım uzmanı sıraladı: İş görüşmesinde kullanmaması gereken 4 ifade

Bir iş görüşmesi sırasında olası bir işvereni etkilemek için kullanabileceğiniz çeşitli taktikler vardır.

Örneğin, görüşmecinize rol hakkında sizi neyin heyecanlandırdığını söyleyin. Bu, fırsatla gerçekten ilgilenen tutkulu bir kişi olduğunuzu gösterir. İşe alınmanız halinde kendinizi başarıya hazırlamaya başlamak için ilk günden onlar için hangi sorunu çözebileceğinizi sorun. Kendinizden emin ve yetenekli olduğunuzu göstermek için mülakatı yapan kişi konuşurken başınızı sallayın ve gülümseyin.

Elbette, mülakatı yapan kişiyi soğutabilecek ifadeler gibi kaçınmak isteyeceğiniz birkaç davranış vardır.

CNBC Make It'te yer alan habere göre Google'ın eski işe alım uzmanı ve maaş veri şirketi FairComp'un CEO'su Nolan Church, bazılarının "büyük tehlike işaretleri" olduğunu söylüyor.

Church'ün iş arayanlara söylemekten kaçınmalarını tavsiye ettiği ifadeler şöyle::

 

1 'ÇOK ÇALIŞIYORUM' YA DA 'MÜKEMELLİYETÇİYİM'

'ÇOK ÇALIŞIYORUM' YA DA 'MÜKEMELLİYETÇİYİM' Öncelikle, mülakatı yapan kişi hangi konuda kendinizi geliştirebileceğinizi sorduğunda, öğrenecek bir şeyiniz olmadığını düşündüğünüz izlenimi veren ifadeler kullanmayın. Church, bunların "çok çalışıyorum" veya "mükemmeliyetçiyim" gibi ifadeler olabileceğini söylüyor. Bunlar aslında birer iltifatken karakter kusurları olarak algılanabilir. Bunu yaptığınızda, "saçmalıyorsunuz algısı oluşuyor" diyor. "Gerçek değilsiniz." Bir insan olarak kim olduğunuz konusunda dürüst olmadığınızı ya da gerçekten bir çalışan olarak daha iyi olamayacağınızı düşündüğünüzü düşünebilirler. Unutmayın, "Sizi mükemmel olmanız için işe almıyorum" diyor. "Seni bizimle birlikte büyümen için işe alıyorum." Church, bu boş ifadeler yerine, yaptığınız bir hatayı, bundan ne öğrendiğinizi ve ileriye dönük olarak nasıl geliştiğinizi örnek olarak vermenizi öneriyor.

2 'SUÇU BAŞKASINA ATAN HER ŞEY' GERİ ÇEVİRİR

'SUÇU BAŞKASINA ATAN HER ŞEY' GERİ ÇEVİRİR Birlikte çalıştığınız kişiler hakkında olumsuz bir şey söylemeyin. İster eski bir iş arkadaşınız, ister yöneticiniz ya da şirketiniz olsun, "suçu sizden başkasına atan her şey kulağa kötü gelir" diyor Church. Sorumluluk almak, mükemmel olmadığınızı kabul edecek kadar alçakgönüllü olduğunuzu ve hatalarınızdan ders alıp daha iyi olmaya istekli olduğunuzu gösterir.

3 'BİLMİYORUM'

'BİLMİYORUM' Son olarak, sorulara "Bilmiyorum" diye cevap vermekten kaçının. Bunu duyduğunda Church, "Tamam, yani konuşma bitti mi? Bu sorunları çözmeyecek misiniz?" diyor. Özellikle kariyerlerine yeni başlayan gençler söz konusu olduğunda, neleri başarabildiğinize dair somut örnekler verebileceğiniz çok fazla deneyiminiz ya da anekdotunuz olmayabilir. Bu tür senaryolarda, "'Bilmiyorum ama ben olsam şöyle çözerdim' demekte bir sakınca yok" diyor. İlerleme konusunda proaktif olacağınızı göstermek için varsayımsal olarak sorunu nasıl ele alacağınıza dair bazı örnekler verin.
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