ARA
Bist 100
7996,49
0,63%
Bist 100
Dolar/TL
28,804
0,1938%
Dolar/TL
Euro/TL
31,5279
0,1384%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0946
0,0343%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1841,64
0,74%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Ev hanımlarına emeklilik imkanı geliyor

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren ikinci bir torba yasa daha Meclis gündemine geliyor. Yeni düzenleme ile ev hanımlarına sosyal güvence desteği ve emeklilik yolu açılacak.

21 Kasım 2023 | 14:46
0
Ev hanımlarına emeklilik imkanı geliyor

Milyonları ilgilendiren yeni torba yasa düzenlemesi Meclis gündemine geliyor. Torba yasa teklifinde en dikkat çeken başlık ev hanımlarına emeklilik imkanı.

TRT Haber'in haberine göre kendine ait aktif bir sigortası ve sosyal güvencesi olmayan ev hanımları için sigorta sistemi devreye alınacak. Ev hanımları, isteğe bağlı sigorta sistemi ile sosyal güvenceye kavuşturulacak.

Ödenecek primlere devlet desteği

Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması ile devreye alınacak destek, sigorta primlerinin üçte birini oluşturacak. Mevcut asgari ücrete göre, bu tutar aylık bin 430 lirayı buluyor.

Ödenecek primlerin her ay üçte birini devlet karşılayacak. Böylece, ev hanımları daha az prim ödeyerek daha erken emekli olabilecek.

Kısa süre içerisinde Meclis'e gelmesi bekleniyor

Ev hanımları, sosyal güvence ile sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabilecek. Bağ-Kur ve SSK primleri eşitlendiğinde de 5 bin 400 gün olan kısmi emeklilik şartı 4 bin 500 güne kadar çekilebilecek.

İkinci adımda, çocuk sayısına göre erken emeklilik imkanları devreye alınacak. Üçüncü adımda da çalışan anneler için bir yıpranma düzenlemesi gelecek. Son adım ise doğum borçlanması ile ilgili olacak.

Torba yasanın kısa süre içinde Meclis'e sunulması bekleniyor.  

İlgili Haberler
80 maddelik yeni torba kanun teklifi Meclis'e geliyor
80 maddelik yeni torba kanun teklifi Meclis'e geliyor
0
  • ALTIN GRAM - TL 1841,64 0,74%
  • ALTIN ONS 1988,56 0,54%
  • BIST 100 7996,49 0,63%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,804 0,1938%
  • EURO/TURK LIRASI 31,5279 0,1384%
  • EURO/USD 1,0946 0,0343%
  • INGILIZ STERLINI 1,25372 0,23866%
  • JAPON YENI 147,624 -0,479%
  • KANADA DOLARI 1,37171 -0,05938%
  • RUS RUBLESI 88,05 -0,5703%
Günün En Çok Okunanları
Agrotech (AGROT) ne zaman borsada işlem görecek? Agrotech halk arz sonuçları
Sayı arttı: Bugün (20 Kasım Pazartesi) bu il ve ilçelerde okullar tatil
Sayı arttı: Bugün (20 Kasım Pazartesi) bu il ve ilçelerde okullar tatil
2 gün önce kovulmuştu: Yeni CEO belli oldu
2 gün önce kovulmuştu: Yeni CEO belli oldu
En büyük kaybeden olacakken: CEO'nun süpriz hamlesi
En büyük kaybeden olacakken: CEO'nun süpriz hamlesi
Cuma günü kovulmuştu: 48 saat içinde yeni adresi belli oldu
Cuma günü kovulmuştu: 48 saat içinde yeni adresi belli oldu
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: İşte masadaki kritik başlıklar
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: İşte masadaki kritik başlıklar
Gazze'de ateşkes için yeni hamle
Gazze'de ateşkes için yeni hamle
Yağışlar İstanbul'da barajları ne kadar doldurdu?
GERİ
İLERİ
Agrotech (AGROT) ne zaman borsada işlem görecek? Agrotech halk arz sonuçları
Sayı arttı: Bugün (20 Kasım Pazartesi) bu il ve ilçelerde okullar tatil
2 gün önce kovulmuştu: Yeni CEO belli oldu
En büyük kaybeden olacakken: CEO'nun süpriz hamlesi
Cuma günü kovulmuştu: 48 saat içinde yeni adresi belli oldu
Sayı arttı: Bugün (20 Kasım Pazartesi) bu il ve ilçelerde okullar tatil
2 gün önce kovulmuştu: Yeni CEO belli oldu
En büyük kaybeden olacakken: CEO'nun süpriz hamlesi
Cuma günü kovulmuştu: 48 saat içinde yeni adresi belli oldu
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: İşte masadaki kritik başlıklar
2 gün önce kovulmuştu: Yeni CEO belli oldu
En büyük kaybeden olacakken: CEO'nun süpriz hamlesi
Cuma günü kovulmuştu: 48 saat içinde yeni adresi belli oldu
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: İşte masadaki kritik başlıklar
Gazze'de ateşkes için yeni hamle
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL