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EYT'liler ilk maaşını ne zaman alacak? Bakan Bilgin'den açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) ilk maaşını ne zaman alacağını açıkladı. Bakan Bilgin, "Mart ayında EYT için başvuran herkes nisan ayında maaşlarını alacak. Hangi gün bağlanırsa o ay içerisinde alacak. Mayıs ayında bütün müracaat edenlerin maaşları ödenmiş olacak" dedi. Bakan Bilgin, asgari ücret artışı için de Temmuz ayını işaret etti.

01 Nisan 2023 | 10:34
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EYT'liler ilk maaşını ne zaman alacak? Bakan Bilgin'den açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ülke TV canlı yayınında Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) ilk maaşlarını ne zaman alacağı ve asgari ücrete artış olup olmayacağına ilişkin merak edilenleri yanıtladı.

EYT'LİLERİN İLK MAAŞI

Mart ayında EYT için başvuran herkesin nisan ayında maaşlarını alacacağını belirten Bakan Bilgin, "EYT maaş bağlanma işinde çalışan SGK personelinin fazla mesaini artırdık. Mart ayında EYT için başvuran herkes nisan ayında maaşlarını alacak. Hangi gün bağlanırsa o ay içerisinde alacak. Bir hak kaybı yok. İkincisi biz bu fazla mesaiyle çalışmayı hızlandırıyoruz. Mayıs ayında bütün müracaat edenlerin maaşları ödenmiş olacak." dedi.

Ortalama her ay maaş bağlanan emekli sayısının 35 bin civarında olduğunu söyleyen Bakan Bilgin, "Şu anda bağlanan işlemi tamamlanmış sayı 250 bin. Bağlandığı gün alacaklar maaşlarını. Devletimiz bu konunun kaynağını ayırmıştır. EYT'lilerimizin, emekliliği hak edenlerin maaşları, ikramiyeleri yatacaktır. Biz mayıs ayı içerisinde tamamının maaşlarını ödeyeceğiz." diye konuştu.

EMEKLİ MAAŞINDAKİ ARTIŞ

Şehit, gazi, dul ve yetimlerin maaşlarını asgari ücret düzeyine getirdiklerini hatırlatan Bakan Bilgin, "Güneydoğu'ya gittiğimizde daha çok korucu aileleri veya korucu dernekleri onların talepleriyle karşılaşmıştım. Onların dernek başkanlarına söz vermiştim. Dün onu da çözdük onların da emeklilerin de maaşlarını 7 bin 500 TL yaptık. O aileler millet için ülke için her şeylerini vermiş aileler. Sosyal devlet bütün bunlara hassasiyetle yaklaşması gereken anlayışa sahip olmalıdır." ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILACAK MI?

Bakan Bilgin'e asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı sorusu da yöneltildi. Bilgin, "Asgari ücreti düzenlerken çeşitli şartlara bakıyoruz. Birincisi enflasyon. Alım gücünün azalması. Enflasyondaki iniş devam eder ama hayat pahalılığı sürerse bakarız ve asgari ücretliyi koruyacak düzenlemeyi Temmuz'da yaparız." yanıtını verdi.

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