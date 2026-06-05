Fareli ve böcekli evleri ücretsiz temizleyerek zengin oldu: "Kendi odamı bile toplamazdım"

Temizlik markalarıyla yapılan sponsorluklar ve devasa reklam gelirleri, bu basit temizlik videolarını milyon dolarlık bir iş modeline dönüştürdü. Sosyal medyada 26 milyondan fazla takipçiye ulaşan genç kadın, çoğu insanın nefret ettiği bu işi yaparak 1 milyon dolardan fazla kazanç sağladı.

İlk temizlik yaptığı yabancı olan Sami ile evlilik planları yapan fenomen, beş yılın ardından işini bırakmayı düşünmüyor. Artık dünyayı gezerek diğer temizlikçilerin girmeye korktuğu evleri temizlemeye ve bu işin eğlenceli olabileceğini göstermeye devam ediyor.