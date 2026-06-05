Fareli ve böcekli evleri ücretsiz temizleyerek zengin oldu: "Kendi odamı bile toplamazdım"

Her şey, dokuz yaşındaki bir çocuğun arkadaşının dağınık odasını toplama arzusuyla başladı. Akranları oyun oynamayı seçerken, o kollarını sıvayıp kırık dökük eşyaları ve eski oyuncakları çöpe atmayı tercih ediyordu. Temizliğe karşı sıra dışı bir yeteneği olduğunu ise henüz 12 yaşındayken, komşularının ve arkadaşlarının evlerini pırıl pırıl yaptığında fark etti.
1 Kuralları erken yaşta öğrendi
Ailesinin temizlik şirketi işletmesi nedeniyle bu işin temel kurallarını erken yaşta öğrendi. İlginç olan ise, başkalarının yaşam alanlarını düzene sokmaktan büyük keyif alan bu çocuğun kendi odasının her zaman dağınık olmasıydı. Eğitim hayatının ardından yönetim bölümünde temizlik üzerine uzmanlaştı ve ailesinin şirketinde yeni çalışanlara doğru süpürme ve temizlik tekniklerini öğreten bir eğitmen oldu.
2 İlk randevuda gelen garip teklif
Hayatını değiştiren dönüm noktası ise 2020 yılının haziran ayında gerçekleşti. İnternette tanıştığı Sami ile ilk kez yüz yüze görüşmek için plan yaparken, ona sıra dışı bir teklif sundu: "Yakında doğum günün var, evini ücretsiz temizleyebilir miyim?"
3 TikTok hesabı açtı
Bu anları yeni açtığı TikTok hesabı için kaydetmek istediğini söylediğinde Sami şaşırsa da teklifi kabul etti. Evdeki tozları ve kirleri büyük bir tutkuyla ovalayarak temizleyen genç kadının bu enerjisi, aralarında bir aşkın başlamasına da vesile oldu. Ancak asıl sürpriz, bu ilk randevu videosunun TikTok'ta tam 5 milyon izlenmesiyle yaşandı.
4 Çöp evlerden sosyal medya milyonerliğine
Sami'nin evini temizlerken aldığı keyif, onu daha büyük bir adıma yöneltti. Evleri eşyayla dolup taşan, temizlik yapamayacak durumdaki muhtaç insanlara ücretsiz yardım etmeye karar verdi. Eşini kaybeden üç çocuklu yalnız bir annenin çöp eve dönmüş yaşam alanını iki gün içinde pırıl pırıl yaptı. Ailenin eve döndüğünde döktüğü mutluluk gözyaşları, sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı.
5 Dönüşüm videoları ilgi topladı
Bu dönüşüm videolarını TikTok ve YouTube’da paylaşmaya devam ettikçe, takipçilerinden binlerce temizlik daveti aldı. Farelerin ve hamam böceklerinin bastığı, tavana kadar pislik dolu evleri tamamen ücretsiz şekilde dezenfekte ettiği videolar kısa sürede viral oldu.
6 Sponsorluklar ve reklam gelirleri
Temizlik markalarıyla yapılan sponsorluklar ve devasa reklam gelirleri, bu basit temizlik videolarını milyon dolarlık bir iş modeline dönüştürdü. Sosyal medyada 26 milyondan fazla takipçiye ulaşan genç kadın, çoğu insanın nefret ettiği bu işi yaparak 1 milyon dolardan fazla kazanç sağladı.
İlk temizlik yaptığı yabancı olan Sami ile evlilik planları yapan fenomen, beş yılın ardından işini bırakmayı düşünmüyor. Artık dünyayı gezerek diğer temizlikçilerin girmeye korktuğu evleri temizlemeye ve bu işin eğlenceli olabileceğini göstermeye devam ediyor.