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Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 müfettiş yardımcısı alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığı yazılı ve sözlü sınavla 10 müfettiş yardımcısı alımı yapacak.

09 Kasım 2023 | 09:14
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Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 müfettiş yardımcısı alacak

Başkanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, hazine ve maliye müfettiş kadrosuna 10 personel alımı için giriş sınavı yapılacak.

Başvurular, 27 Kasım-8 Aralık döneminde alınacak.

Adaylar sınava katılabilmek için e-Devlet (https://www.turkiye.gov.tr/hazine-ve-maliye-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim?islem=ilan) veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda başvuruda bulunabilecek.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak. Sınavın yazılı aşaması 13-14 Ocak 2024'te Ankara'da Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Eğitim Merkezinde gerçekleştirilecek.

Yazılı sınavda başarı gösterenler sözlü sınava tabi tutulacak. Sözlü sınavın yeri ve tarihi Bakanlığın internet sitesinde (www.hmb.gov.tr) ve Kariyer Kapısı Platformunda ilan edilecek.

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