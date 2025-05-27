Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 24 işçi alımı: İşte başvuru tarihi

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre alınacak pozisyonlar şu şekilde:
- 1 heykeltıraş
- 2 kimya teknikeri
- 1 hadde işçisi
- 7 dökümcü (metal)
- 11 metal pres makinesi operatörü
- 2 tesisat teknolojisi ve iklimlendirme teknisyeni
Başvurular, 30 Mayıs'a kadar İŞKUR internet sitesi üzerinden alınacak.
Başvuru şartlarını taşıyan aday sayısının açık pozisyonların 4 katını geçmesi durumunda, 26 Haziran'da genel müdürlükte noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Kura ile belirlenen adaylar daha sonra sözlü sınava tabi tutulacaklar. İşe alınan adaylar, iki ay deneme süresiyle göreve başlayacak.