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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 24 işçi alımı: İşte başvuru tarihi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, İstanbul'daki iş yerlerinde görevlendirmek üzere 24 işçi alımı yapacak.

26 Mayıs 2025 | 15:30
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 24 işçi alımı: İşte başvuru tarihi

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre alınacak pozisyonlar şu şekilde:

  • 1 heykeltıraş
  • 2 kimya teknikeri
  • 1 hadde işçisi
  • 7 dökümcü (metal)
  • 11 metal pres makinesi operatörü
  • 2 tesisat teknolojisi ve iklimlendirme teknisyeni

Başvurular, 30 Mayıs'a kadar İŞKUR internet sitesi üzerinden alınacak.

Başvuru şartlarını taşıyan aday sayısının açık pozisyonların 4 katını geçmesi durumunda, 26 Haziran'da genel müdürlükte noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Kura ile belirlenen adaylar daha sonra sözlü sınava tabi tutulacaklar. İşe alınan adaylar, iki ay deneme süresiyle göreve başlayacak.

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Yarın temettü dağıtacak 6 hissenin fiyatında düzeltme olacak
27 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı (27 Mayıs)
Maçkolik temettü kararını duyurdu (2025)
Erdemir Ereğli Demir Çelik'ten kredi notu açıklaması
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 13 şirket
26 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Türk Hava Yolları'ndan kredi notu açıklaması
Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var (27 Mayıs)
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