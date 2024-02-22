Hibrit çalışan ofise dönmeye dirençli

Yüksek enflasyon ve ekonomilerdeki zayıflamanın etkisiyle özellikle son iki yıldır görülen yaygın işten çıkarmalara rağmen işgücü piyasalarının direnç gösterdiği ve işsizliğin 2023’te küresel çapta yüzde 0,2 azalarak yüzde 5,1’e gerilediği bilgisini paylaşan Schaller, “Ancak insanlar salgın dönemi öncesinde olduğu gibi artık aynı saatlerde çalışma eğiliminde değil" dedi.

“Seyahat eden hemşire”

Şu anda işgücü piyasalarında tamamen yeni bir dönem yaşandığını belirten Schaller, şöyle devam etti:

"Bana göre bu dönemin en belirleyici dinamiği çalışanların giderek artan ‘esneklik’ arayışı. Çalışma durumunda olan profesyoneller artık sadece maaş değil çalışma saatleri, nerede çalışacakları, ne tür sosyal ve ek gelirleri olacağı gibi birçok konuda daha yüksek taleplerde bulunuyorlar. Birçok ülkede, serbest çalışanların oranı maaşlı çalışanları geçmeye başladı. Özellikle sağlık ve bilgi teknolojileri sektörleri başta olmak üzere farklı sektörlerde giderek daha fazla profesyonel esnek kontratlarla çalışmayı benimsiyor veya proje bazlı çalışıyor. Örneğin ABD’de, ‘seyahat eden hemşire’ kavramının hızla yaygınlaştığını ve bu şekilde çalışan hemşire sayısında patlama olduğunu gördük. Bu insanlar bir hastane çalışanı olmak yerine özel istihdam hizmetleri ajanslarına katılıyor ve kendi taleplerine göre esnek kontratlar yaparak çalışıyor. Bu yeni dinamik, tüm şirketlerin ve hükümetlerin de adapte olmasını gerektiren bir durum."