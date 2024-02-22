ARA
Bist 100
9349,38
0,4%
Bist 100
Dolar/TL
31,0344
0,0971%
Dolar/TL
Euro/TL
33,6718
0,2999%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,085
0,3023%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2026,25
0,41%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Hibrit çalışan ofise dönmeye dirençli

Dünya İstihdam Konfederasyonu (WEC) Başkanı Bettina Schaller, küresel iş gücü piyasalarında tamamen yeni bir dönem yaşandığını belirterek, çalışanların esneklik arayışının giderek arttığını ve bazı kilit sektörlerde ciddi boyutta yetenek açığı yaşandığını bildirdi. Schaller, "Salgın dönemi ve sonrasında uzaktan ve hibrit çalışmayı deneyimleyen çalışanların tam zamanlı olarak ofise geri dönmeye direndiğini görüyoruz" dedi.

22 Şubat 2024 | 10:06
Hibrit çalışan ofise dönmeye dirençli

Yüksek enflasyon ve ekonomilerdeki zayıflamanın etkisiyle özellikle son iki yıldır görülen yaygın işten çıkarmalara rağmen işgücü piyasalarının direnç gösterdiği ve işsizliğin 2023’te küresel çapta yüzde 0,2 azalarak yüzde 5,1’e gerilediği bilgisini paylaşan Schaller, “Ancak insanlar salgın dönemi öncesinde olduğu gibi artık aynı saatlerde çalışma eğiliminde değil" dedi.

“Seyahat eden hemşire” 

Şu anda işgücü piyasalarında tamamen yeni bir dönem yaşandığını belirten Schaller, şöyle devam etti: 

"Bana göre bu dönemin en belirleyici dinamiği çalışanların giderek artan ‘esneklik’ arayışı. Çalışma durumunda olan profesyoneller artık sadece maaş değil çalışma saatleri, nerede çalışacakları, ne tür sosyal ve ek gelirleri olacağı gibi birçok konuda daha yüksek taleplerde bulunuyorlar. Birçok ülkede, serbest çalışanların oranı maaşlı çalışanları geçmeye başladı. Özellikle sağlık ve bilgi teknolojileri sektörleri başta olmak üzere farklı sektörlerde giderek daha fazla profesyonel esnek kontratlarla çalışmayı benimsiyor veya proje bazlı çalışıyor. Örneğin ABD’de, ‘seyahat eden hemşire’ kavramının hızla yaygınlaştığını ve bu şekilde çalışan hemşire sayısında patlama olduğunu gördük. Bu insanlar bir hastane çalışanı olmak yerine özel istihdam hizmetleri ajanslarına katılıyor ve kendi taleplerine göre esnek kontratlar yaparak çalışıyor. Bu yeni dinamik, tüm şirketlerin ve hükümetlerin de adapte olmasını gerektiren bir durum."

 

Sabah Kahvesi bültenine 'ücretsiz' üye olun, güne piyasalar açılmadan daha fazla haberle başlayın! Üyelik için TIKLAYIN 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2026,25 0,41%
  • ALTIN ONS 2030,76 0,31%
  • BIST 100 9349,38 0,4%
  • DOLAR/JAPON YENI 150,121 -0,051%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,34574 -0,35984%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92,4025 0,4921%
  • DOLAR/TURK LIRASI 31,0344 0,0971%
  • EURO/DOLAR 1,085 0,3023%
  • EURO/TURK LIRASI 33,6718 0,2999%
  • STERLIN/DOLAR 1,26647 0,24815%
Günün En Çok Okunanları
Kira geliri ödemeyen ya da düşük ödeyen ev sahipleri dikkat! Artık 'kiracı' da devrede
Tüketici güveni şubatta geriledi
Tüketici güveni şubatta geriledi
KONUTDER anketi: Konut satışlarında düşüş sürecek mi? Kira ve satış fiyatları geriler mi?
KONUTDER anketi: Konut satışlarında düşüş sürecek mi? Kira ve satış fiyatları geriler mi?
Yabancı uzmanlar TCMB'nin faiz kararı ile ilgili beklentilerini açıkladı
Yabancı uzmanlar TCMB'nin faiz kararı ile ilgili beklentilerini açıkladı
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
60 dolara kurduğu şirketle 80 milyon dolar kazanan CEO'dan başarılı bir girişim için 3 kritik ipucu
60 dolara kurduğu şirketle 80 milyon dolar kazanan CEO'dan başarılı bir girişim için 3 kritik ipucu
"2024 yılı markalar için Turquality yılı olacak"
"2024 yılı markalar için Turquality yılı olacak"
"81 ilde üreticiyi ve esnafı buluşturuyoruz"
GERİ
İLERİ
Kira geliri ödemeyen ya da düşük ödeyen ev sahipleri dikkat! Artık 'kiracı' da devrede
Tüketici güveni şubatta geriledi
KONUTDER anketi: Konut satışlarında düşüş sürecek mi? Kira ve satış fiyatları geriler mi?
Yabancı uzmanlar TCMB'nin faiz kararı ile ilgili beklentilerini açıkladı
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Tüketici güveni şubatta geriledi
KONUTDER anketi: Konut satışlarında düşüş sürecek mi? Kira ve satış fiyatları geriler mi?
Yabancı uzmanlar TCMB'nin faiz kararı ile ilgili beklentilerini açıkladı
Dolar- euroda günün ilk rakamları
60 dolara kurduğu şirketle 80 milyon dolar kazanan CEO'dan başarılı bir girişim için 3 kritik ipucu
KONUTDER anketi: Konut satışlarında düşüş sürecek mi? Kira ve satış fiyatları geriler mi?
Yabancı uzmanlar TCMB'nin faiz kararı ile ilgili beklentilerini açıkladı
Dolar- euroda günün ilk rakamları
60 dolara kurduğu şirketle 80 milyon dolar kazanan CEO'dan başarılı bir girişim için 3 kritik ipucu
"2024 yılı markalar için Turquality yılı olacak"
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL