ARA
DOLAR
35,33
0,40%
DOLAR
EURO
36,76
-0,16%
EURO
GRAM ALTIN
2959,06
0,06%
GRAM ALTIN
BIST 100
9889,71
-1,35%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

İçişleri Bakanlığı 95 uzman yardımcısı alacak

İçişleri Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 95 il planlama uzman yardımcısının alınacağını duyurdu.

30 Aralık 2024 | 18:29
İçişleri Bakanlığı 95 uzman yardımcısı alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan duyura göre, Bakanlığın taşra teşkilatı genel idare hizmetleri sınıfında boş bulunan 95 il planlama uzman yardımcısı kadrosuna personel istihdam edilecek.

Adayların, 2023-2024 yıllarına ait Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) istenilen puan türünden en az 70 ve üzerinde puan almaları gerekiyor.

Başvurular, 17-21 Mart 2025 tarihlerinde "www.icisleri.gov.tr" internet sitesindeki "Duyurular" bölümünde yayımlanacak olan "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak.

Sınav, 14-22 Nisan 2025 tarihlerinde Ankara'da yapılacak. AA

0
  • ALTIN GRAM - TL 2959,06 0,06%
  • ALTIN ONS 2604,8 -0,65%
  • BIST 100 9889,71 -1,35%
  • DOLAR/JAPON YENI 157,043 -0,458%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43575 -0,41133%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 110,5 5,3612%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,3337 0,4012%
  • EURO/DOLAR 1,0399 -0,2705%
  • EURO/TURK LIRASI 36,7642 -0,1632%
  • STERLIN/DOLAR 1,25489 -0,16985%
Borsa Haberleri
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası 2 Ocak Perşembe günü
SPK'dan halka arz onayı aldı: Şirketten açıklama var
Armada Gıda halka arz sonuçları belli oldu: Kaç kişi katıldı?
BIST 100'de bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse
Beşiktaş'ta Serdal Adalı dönemi: Serdal Adalı kimdir?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Pazartesi günü 1 hissede bedelli sermaye artırımı var
Halka arz olan şirketi YK başkanı anlatıyor
Faiz kararı piyasaları, borsayı nasıl etkiler? l Uzmanlar yorumladı
SPK ceza yağdırdı: Suç duyurusu, para cezası, işlem yasağı...
Anadolu Efes üst yönetimdeki değişiklikleri duyurdu
Galatasaray'dan (GSRAY) bedelli açıklaması
Gülermak’ın halka arz başvurusu onaylandı
SPK bülteni: 2 yeni halk arz, 3 sermaye artırımı onayı var
SPK'dan Galatasaray'a (GSRAY) onay geldi
GERİ
İLERİ
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası 2 Ocak Perşembe günü
SPK'dan halka arz onayı aldı: Şirketten açıklama var
Armada Gıda halka arz sonuçları belli oldu: Kaç kişi katıldı?
BIST 100'de bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse
Beşiktaş'ta Serdal Adalı dönemi: Serdal Adalı kimdir?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Pazartesi günü 1 hissede bedelli sermaye artırımı var
Halka arz olan şirketi YK başkanı anlatıyor
Faiz kararı piyasaları, borsayı nasıl etkiler? l Uzmanlar yorumladı
SPK ceza yağdırdı: Suç duyurusu, para cezası, işlem yasağı...
Anadolu Efes üst yönetimdeki değişiklikleri duyurdu
Galatasaray'dan (GSRAY) bedelli açıklaması
Gülermak’ın halka arz başvurusu onaylandı
SPK bülteni: 2 yeni halk arz, 3 sermaye artırımı onayı var
SPK'dan Galatasaray'a (GSRAY) onay geldi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL