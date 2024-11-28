İş arayanların ilgisinin en çok arttığı sektör

Raporda iş ilanı sayısı en çok artan sektörler, adaylarda en çok aranan kriterler, ilginin en çok arttığı sektörler gibi detaylar da var. İşte raporda yer alan notlar:

1 EN ÇOK İŞ İLANI YAYINLAYAN SEKTÖRLER Şirketten yapılan açıklamaya göre, yılın üçüncü çeyreğinde en fazla iş ilanı yayınlanan sektörler, yapı, üretim ve tekstil oldu. Havacılık sektörü ise hem ilan sayısındaki artış hem de adayların yoğun ilgisiyle öne çıktı.

2 İŞ İLANI SAYISI EN FAZLA ARTAN SEKTÖR: TELEKOMÜNİKASYON Geçen yılın aynı dönemine göre iş ilanı sayısı en fazla artan sektörler arasında ilk sırayı telekomünikasyon aldı. Yılın 3. çeyreğinde telekomünikasyon ilanları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artış gösterdi. Telekomünikasyon ilanlarına adayların da ilgisi ilan sayısı artışına benzer bir oranda yükseldi. Adayların en fazla ilgi gösterdiği sektörler arasında üçüncü sırada yer alan telekomünikasyon sektöründe ilan başı başvuru sayısı yüzde 31 arttı.

3 İLGİNİN EN FAZLA ARTTIĞI SEKTÖR: HAVACILIK Havacılık sektörü, 3. çeyrekte en fazla dikkati çeken sektörlerden biri oldu. Havacılık pozisyonları için açılan ilanlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artış gösterdi. Aynı zamanda adayların ilgisinin en fazla arttığı sektörlerin zirvesinde de havacılık yer aldı. Havacılık sektöründeki pozisyonlara, geçen yılın 3. çeyreğine kıyasla ilan başı başvuru oranı yüzde 43 artış gösterdi.

4 EN SIK ARANAN YETENEK Kariyer.net, istihdam endeksi verilerinin yanı sıra son 6 ayda işverenlerin en fazla ihtiyaç duyduğu yetenekleri de analiz etti. 1 milyondan fazla adayın, 7 bin tekil yetenek üzerinden yapılan analizine göre beyaz yaka iş ilanlarında en sık aranan yetenek MS Office bilgisi oldu. MS Office'i sırasıyla, raporlama, iletişim, analitik düşünme ve İngilizce bilgisi izledi.

5 ARTIŞ GÖSTEREN YETENEK Beyaz yaka iş ilanlarında yeni talep edilen ve artış gösteren yetenekler arasında ise veri yönetimiyle yazılım ve programlama öne çıktı. Veri Yönetimi başlığı altında Data Warehouse Yönetimi, ETL Süreçleri Yönetimi gibi beceriler dikkati çekti. Yazılım ve programlamada ise eklenti yazabilen programlama yeteneği en çok aranan kriter oldu.

6 YAPAY ZEKA ALANINDAKİ TREND YETENEKLER Yapay zeka alanındaki trend yetenekler arasında ise zirvede Veri Analitiği yer aldı. Veri Analitiğini sırasıyla, makine öğrenimi, derin öğrenme ve otomasyon takip etti.

7 TELEKOMÜNİKASYON VE HAVACILIK... Açıklamada görüşlerine yer verilen Kariyer.net Üst Yöneticisi (CEO) Fatih Uysal, makroekonomik değişimlere rağmen işgücü piyasasının olumlu bir tepki verdiğini belirtti. Uysal, ekonomik dalgalanmalara rağmen işgücü piyasasının gösterdiği uyum kabiliyetinin umut verici olduğunu kaydetti. Özellikle telekomünikasyon ve havacılık alanlarında öne çıkan rakamların, bu anlamda dikkati çeken örnekler olabileceğini aktaran Uysal, "Önümüzdeki dönemde ekonomideki belirsizliklerin de azalacağını ve işgücü piyasasında hareketliliğin daha da artacağını umut ediyorum." ifadesi kullandı.