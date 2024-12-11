Milyonların merakla takip ettiği ve görüşmelerin başladığı asgari ücret konusunda şirketlerin tahminin yüzde 40'lık bir artış olduğu belirtildi. AGS Global tarafından yapılan araştırmaya katılanların 2025 yılına ilişkin asgari ücret beklentisi ortalama 23 bin 750 TL oldu. Bu da yaklaşık yüzde 40’lık bir artış öngörüsüne işaret etti.

Bağımsız araştırma şirketi AGS Global tarafından sanayi ve ticaret şehirlerinden iş sahibi ve C seviye iş insanlarının katılımıyla yapılan “İş Dünyası 2025’ten Beklentiler” araştırmasına göre, 2025 yılı şirketler için bir dengelenme yılı olacak.

YÜZDE 58,4'Ü GELECEĞE DAİR KÖTÜMSER

Bloomberght'in haberine göre, katılımcılara “dünya ve Türkiye ekonomisinin önceki yıla göre” nasıl bir görünüm kazanacağı sorulduğunda, yüzde 49,5 ile yaklaşık yarısı dünya ekonomisinin daha kötüye gideceğini söylerken, Türkiye için kötümserlerin oranı ise yüzde 58,4. Buna karşın iyimserler ise hem dünya hem Türkiye için yüzde 29,9 oranıyla eşit düzeyde.

Katılımcıların 5’te biri sadece faizlerde, çok küçük bir kısmı ise sadece enflasyonda düşüş beklerken, hiçbirinde beklemeyenler yüzde 37,7 ve her ikisinde de bekleyenlerin oranı yüzde 36,4 oldu.

YARISI "MEVCUDU KORUMA" EĞİLİMİNDE

Katılımcıların neredeyse yarısı yüzde 48,1'i şirketlerinin 2025’te «mevcudu koruma» eğiliminde olacağını, onu yüzde 35,1 dijital dönüşüm ve yüzde 32,5 ile ihracatın izleyeceğini söyledi.

Araştırmaya katılan 10 iş dünyası temsilcisinden 4’ü 2025 yılında şirketinin yetenekli çalışanlarını elinde tutacağını ifade ederken, dörtte biri ise bu konuda karamsar bir yaklaşıma sahip. Karamsarların temel gerekçeleri sırasıyla; yüksek maaş talepleri, iş-yaşam dengesi beklentileri ve rekabetçi iş piyasası oldu.

Araştırmaya katılanların 2025 yılına ilişkin asgari ücret beklentisi ortalama 23,750 TL oldu. Bu da yaklaşık yüzde 40’lık bir artış öngörüsüne referans veriyor.

HİBRİT ÇALIŞMA TERCİH EDİLİYOR



Araştırmada dikkat çeken bir başka veri ise çalışanların 2025’te şirketlerinin çalışan modelini yüzde 56,8 ile tamamen ofisten tercih edeceğini, buna karşılık kendilerinin yüzde 46 ile öncelikle hibrit çalışmayı önceleyeceklerini söylemesi oldu.

Tamamen evden çalışma, şirketler cephesinde yüzde 6,8 oranına sahipken, çalışanlar ise yüzde 17,6 düzeyinde bu modele sahip çıktı. Katılımcılara 2025’e girerken ruh halleri ve moralleri sorulduğunda ise 5 üzerinden 3,2 puanla “ortalamaya yakın” bir puan elde edildi.