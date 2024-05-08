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İsdemir 'saat ücretli işe alım' yapacak (Başvuru şartları ve tarihleri)

İsdemir, ihtiyaçları doğrultusunda saat ücretli statüsünde istihdam edilen pozisyonlar için işe alım yapacak. İşe alımlar için başvuru süreci 13 Mayıs'ta başlıyor.

08 Mayıs 2024 | 15:50
İsdemir 'saat ücretli işe alım' yapacak (Başvuru şartları ve tarihleri)

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yarattığı istihdamla bölgenin önde gelen işverenlerinden biri olan İsdemir, Payas ve İskenderun’un ekonomik ve sosyal kalkınmasına 54 yıldır katkı sağlamaya devam ediyor.

İsdemir'in 2024 yılında saat ücretli statüsü işe alımları için başvuru süreci 13 Mayıs tarihinde başlayacak.

Adaylar, pazartesiden cumaya, iki hafta boyunca 13-24 Mayıs tarihleri arasında saat 08.00'den 16.00'ya kadar İsdemir Cumhuriyet Kapı'dan giriş yaparak Kapalı Spor Salonu'nda başvurularını yapabilecekler.

Başvuru şartları

  • Adaylarda, meslek liselerinin Elektrik-Elektronik/Enerji, Endüstriyel Otomasyon, Makine Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Metalürji Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi ve/veya meslek yüksekokullarının Elektrik-Elektronik/Enerji, Endüstriyel Otomasyon, Makine Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Metalürji Teknolojisi, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik alanlarından mezun olma şartı aranıyor.
  • Başvuru tarihi itibarıyla 18-26 yaş aralığında olma şartı aranan adaylarda, tercihen askerlik görevini tamamlamış olma, sağlık muayenesinde çok tehlikeli iş sınıflarında çalışabilmeye uygun olma ve görevlerini yapmaya engel olabilecek herhangi bir bedensel veya ruhsal rahatsızlığı bulunmama şartları da aranıyor.
  • Fiziksel başvuruda bulunacak adaylar kimlik belgeleri ile başvuru yapabilecekken, fiziksel başvuruda bulunamayacak adayların birinci derece yakınlarının nüfus kayıt örneğiyle birlikte yapacakları başvurular da geçerli sayılacak. Fiziksel başvuru esnasında verilecek bağlantı adresi üzerinden başvuru süreci online olarak devam edecek.

Sınav ve değerlendirmelerin ardından başarılı olan adayların saat ücretli statüsündeki tüm pozisyonlarda yıl boyunca işe alımları gerçekleştirilecek.

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