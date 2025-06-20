ARA
DOLAR
39,68
0,15%
DOLAR
EURO
45,71
0,37%
EURO
GRAM ALTIN
4267,60
-0,61%
GRAM ALTIN
BIST 100
9189,32
0,96%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

İŞKUR'dan gençlere özel istihdam haritası: "İŞKUR Gençlik" tüm ihtiyaçları tek çatıda topladı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), gençlerin iş gücü piyasasına geçişlerini kolaylaştırmak amacıyla istihdam teşviklerini İŞKUR Gençlik platformunda topladı.

20 Haziran 2025 | 13:11
Son Güncellenme: 20 Haziran 2025 | 13:31
İŞKUR'dan gençlere özel istihdam haritası: "İŞKUR Gençlik" tüm ihtiyaçları tek çatıda topladı

İŞKUR, istihdamın korunması ve artırılması, işsizliğin azaltılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesiyle kadınlar, gençler, engelliler, uzun süreli işsizler ve eski hükümlüler gibi özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Kurum, 81 ilde bulunan fiziki birimlerinin yanı sıra dijital ortamda da gençlerin kariyer planlamalarına destek verecek.

Bu kapsamda gençlerin iş gücü piyasasına geçişlerini kolaylaştırmak amacıyla istihdam teşvikleri, "İŞKUR Gençlik" platformunda toplandı.

İSTİHDAM HARİTASINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Staj başvuruları yapılabilecek

Platform ile gençler, iş gücü piyasasında talep edilen mesleklere ve hizmetlere erişebilecek, kurumun kendilerine sunduğu kariyer rehberliği ve danışmanlığıyla ilgili bilgilere ulaşabilecek. Ayrıca kurs ve programlar başta olmak üzere işe yerleştirme, staj, iş ve meslek danışmanlığı başvurularını yapabilecek.

Gençler, platform üzerinden iş kulübü eğitimlerine başvurabilecek, mesleki yönelim test bataryası ile nitelik ve becerilerini de keşfedebilecek.

Bunların yanı sıra devlet üniversiteleriyle birlikte, öğrencilerin istihdam edilebilirliğinin artırılmasına katkı sağlamak, onlara bilgi, beceri, çalışma alışkanlığını ve disiplinini kazandırmak amacıyla düzenlenen İŞKUR Gençlik Programı'na başvurular da platform üzerinden yapılabilecek.

Platformdaki Dijital Kütüphane ise meslek seçimi ve iş arama sürecinde ihtiyaç duyulan bilgilerin yanı sıra makale ve videolar ile gençlerin kariyer planlamalarına katkıda bulunacak.

İŞKUR Gençlik platformuna "https://genclik.iskur.gov.tr/" adresinden ulaşılabiliyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 4267,6 -0,61%
  • ALTIN ONS 3345,17 -0,76%
  • BIST 100 9189,32 0,96%
  • DOLAR/JAPON YENI 145,598 0,057%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37178 0,12627%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 78,35 0,2078%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,6803 0,1516%
  • EURO/DOLAR 1,1508 0,0918%
  • EURO/TURK LIRASI 45,712 0,3699%
  • STERLIN/DOLAR 1,34945 0,19304%
Borsa Haberleri
ASELSAN'dan 70,6 milyon euroluk sözleşme
19 Haziran borsada gün sonu rakamları
Anadolu Efes'ten Rusya açıklaması
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (20 Haziran)
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket (19 Haziran)
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
Dün 3 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
Astor Enerji'de temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Polisan Holding (POLHO) bedelsiz tarihi belli oldu
Borsa İstanbul'dan 2 hissede kredili işlem tedbiri (19 Haziran)
Borsa İstanbul'dan 2 hissede emir paketi tedbiri (19 Haziran)
Borsa İstanbul’dan bir hisse için brüt takas tedbiri
Anadolu Efes (AEFES) bedelsiz tarihi belli oldu
Yabancıdan üç ayın en yüksek hisse alımı
Ebebek'ten Mothercare açıklaması: Anlaşma imzalandı
GERİ
İLERİ
ASELSAN'dan 70,6 milyon euroluk sözleşme
19 Haziran borsada gün sonu rakamları
Anadolu Efes'ten Rusya açıklaması
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (20 Haziran)
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket (19 Haziran)
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
Dün 3 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
Astor Enerji'de temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Polisan Holding (POLHO) bedelsiz tarihi belli oldu
Borsa İstanbul'dan 2 hissede kredili işlem tedbiri (19 Haziran)
Borsa İstanbul'dan 2 hissede emir paketi tedbiri (19 Haziran)
Borsa İstanbul’dan bir hisse için brüt takas tedbiri
Anadolu Efes (AEFES) bedelsiz tarihi belli oldu
Yabancıdan üç ayın en yüksek hisse alımı
Ebebek'ten Mothercare açıklaması: Anlaşma imzalandı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL