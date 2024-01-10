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İŞKUR verilerine göre en çok eleman aranan 10 meslek

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Aralık ayına ilişkin istatistikleri yayımladı. En fazla işe yerleştirmenin yapıldığı meslekler de belli oldu. En fazla açık iş ilanının olduğu ilk 10 meslek şöyle...

10 Ocak 2024 | 16:11
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İŞKUR verilerine göre en çok eleman aranan 10 meslek

Türkiye İş Kurumu Aralık ayına ilişkin istatistikleri paylaştı. Aralık ayında İŞKUR aracılığıyla 83 bin 407’si (yüzde 60,1) erkek, 55 bin 482’si (yüzde 39,9) kadın olmak üzere 138 bin 889 işe yerleşme gerçekleşti. İŞKUR tarafından 2023 yılı Ocak-Aralık döneminde ise 1 milyon 237 bin 26 işe yerleştirmeye aracılık edildi.

1 En fazla işe yerleştirme yapılan iller

En fazla işe yerleştirme yapılan iller Ocak-kasım döneminde en fazla işe yerleşme, 255 bin 936 kişiyle İstanbul'da oldu. İstanbul'u 93 bin 844 kişiyle Ankara, 66 bin 382 kişiyle Bursa, 63 bin 621 kişiyle İzmir ve 41 bin 425 kişiyle Adana izledi.

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Ocak-Aralık 2023 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe “İmalat” alanında gerçekleştirildi.

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Aralık ayında İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 209 bin 645 oldu. 2023 yılı Ocak-Aralık döneminde ise 2 milyon 677 bin 6 açık iş alındı. Açık işlerin yüzde 98,9’u özel sektörde oluştu. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (1 milyon 141 bin 685 açık iş) imalat sanayi sektöründe yer aldı. En fazla açık iş ilanının olduğu ilk 10 meslek şöyle:

4 Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)

5 Satış Danışmanı / Uzmanı

Satış Danışmanı / Uzmanı

6 Turizm Ve Otelcilik Elemanı

Turizm Ve Otelcilik Elemanı

7 Konfeksiyon İşçisi

Konfeksiyon İşçisi

8 Garson (Servis Elemanı)

Garson (Servis Elemanı)

9 Reyon Görevlisi

Reyon Görevlisi

10 Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle)

Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle)

11 Market Elemanı

Market Elemanı

12 Makineci (Dikiş)

Makineci (Dikiş)

13 Kasiyer

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