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İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, ocakta bir önceki aya göre 0,1 puan azalışla yüzde 8,4'e geriledi.

28 Şubat 2025 | 10:58
İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak 2025'e ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, ocakta bir önceki aya kıyasla 25 bin azalarak 3 milyon 2 bin kişiye indi. İşsizlik oranı ise 0,1 puan düşüşle yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,5, kadınlarda yüzde 12,1 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,8 puan azalışla yüzde 14,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 10,6, kadınlarda yüzde 22,7 olarak hesaplandı.

TÜİK, bazı ayların verilerinde ise revizyona gitti.

Buna göre, 2023-2025 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

Yıl/AylarOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
20239,79,910,110,19,59,39,39,29,18,598,8
20249,18,68,78,68,49,28,98,58,78,88,5​​​​​​​8,5
20258,4           

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, ocakta bir önceki aya göre 195 bin kişi azalarak 32 milyon 531 bine geriledi. İstihdam oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 49,2 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 66,4 iken, kadınlarda yüzde 32,3 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü ocakta bir önceki aya göre, 219 bin kişi azalarak 35 milyon 534 bin kişi oldu. İş gücüne katılma oranı ise 0,4 puan azalarak, yüzde 53,7 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71 iken, kadınlarda yüzde 36,7 olarak hesaplandı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, ocakta bir önceki aya göre 0,8 saat artarak 43,4 saat oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı ocakta aylık bazda 0,1 puan artarak yüzde 28,1 olarak belirlendi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,8 iken, işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 18,9 olarak tahmin edildi.

Ocak ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakilerToplamErkekKadın
Nüfus (bin kişi)66.16332.73533.428
İş gücü (bin kişi)35.53423.25212.282
İstihdam (bin kişi)32.53121.73810.794
İşsiz (bin kişi)3.0021.5141.488
İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)30.6299.48421.146
İş gücüne katılma oranı (yüzde)53,77136,7
İstihdam oranı (yüzde)49,266,432,3
İşsizlik oranı (yüzde)8,46,512,1
Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş)14,910,622,7

 

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