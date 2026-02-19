İstanbul’un antikacıları ekonomiye "Altın Çağını" yaşatıyor

Sektördeki saat fiyatlarına değinen Karaçuha, "Fiyatlar 1000 liradan başlar, 300-500 bin liraya kadar çıkar. Saatin markası, yılı, özelliklerine göre değişiyor. Altın var, çelik var, titanyum var. Bunlar da fiyatlara etki ediyor. Bizim piyasada ikinci el satışları bayağı bir çoğaldı. Bende ikinci el satışı yok, benim işim tamir sadece. Çok güzel bir şey bulursam da tamirini yaparım ve koleksiyon olarak saklarım o saati. Çünkü saat benim için bir tutku. Satış daha çok kazandırıyor. Çünkü tamirde emek var, zaman var. Belli bir mesai saatiniz var. Ama satışta öyle değil." ifadelerini kullandı.

Karaçuha, yurt dışından yabancıların saat tamiri için kendilerine antika saatlerini getirdiklerini anlatarak, "Bize yurt dışından gelip saatini tamir ettirenler de oluyor. Örneğin bir tane İngiltere'den eşi Türk bir beyefendi gelmişti. Büyükbabasından kalmış çeyrek çalar konsol saati vardı. İnternetten görmüş bizi. Biz de tamirini gerçekleştirdik ve kendisine teslim ettik. Böyle örnekler çok çünkü bizim burada servis ücretleri biraz daha uygun. Yurt dışında bunlar çok yüksek. Onun için getiriyorlar, biz de yapıyoruz, bu da İstanbul ekonomisine bir katma değer sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dükkanında 250-300 yaşında saatlerin bulunduğunu anlatan Karaçuha, "Geri dönüşüm gibi bir şey bu. Örneğin bir camiye gittiniz, 200-250 yıllık bir saat var. Orada hareketsiz duruyor. Onu alıp yapıp tekrar hayata geçirmek, çalıştırmak kadar güzel bir şey var mı? Bu şekilde ekonomiye onu katıyorsunuz. Kol saatlerinde de bu durum aynı." diye konuştu.

Karaçuha, sözlerini şöyle tamamladı:

"10-15 yıl öncesinde bizim piyasada kimse birçok markayı bilmiyordu. Ama son zamanlarda gençlerde özellikle ikinci el piyasası oluştu, saatle hiç alakası olmayan insanlar saat piyasasına girdi, şu anda iyi paralar da kazanıyorlar. Yurt dışında da fiyatlar bizim buradan biraz daha yüksek. Ondan dolayı buradan yurt dışına satış yapan şu anda çok var. Yurt dışına genelde antika saat satılıyor. Son yıllarda o tür satışlarda baya artış var. Bundan dolayı antika saatlerin yurt dışına satışları yüzde 40-50 arttı diyebiliriz."