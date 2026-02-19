ARA
  İstanbul'un simgesi Galata'da Ramazan hazırlığı: İftar vakti yeşil olacak

İstanbul’un simgesi Galata’da Ramazan hazırlığı: İftar vakti yeşil olacak

İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi, ramazan ayının manevi atmosferini yansıtacak özel uygulamalarla yeni bir görünüme kavuştu.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

İstanbul’un simgesi Galata’da Ramazan hazırlığı: İftar vakti yeşil olacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce özel olarak hazırlanan görsel içerik Galata Kulesi'nin duvarlarına yansıtılmaya başlandı. Görselle birlikte kuleye yansıtılan "Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan" ve "Merhamet, Bağışlanma ve Huzur Ayı" yazıları ile İngilizce tercümeleri ilk gününde ilgi gördü.

Ramazanın atmosferini yansıtması için ayrıca tarihi kulenin dış aydınlatması da renkli olarak uygulanacak. Uygulamalarla iftar saatleri hem işitsel hem görsel olarak şehrin birçok noktasından görülebilecek. Ezan sesiyle birlikte iftar vaktinin işitsel olarak duyurulmasının yanı sıra İstanbul'un birçok noktasından görülebilen tarihi kulenin yeşile bürünmesiyle görsel olarak da iftar saatine dikkat çekilmesi amaçlanıyor.

Uygulama sayesinde aynı zamanda işitme engelli bireylerin de ramazanın manevi atmosferini hissedebilmesine katkı sağlanması hedefleniyor. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgede gerçekleştirilecek bu uygulama ile şehirde ramazan ayının manevi atmosferinin daha güçlü bir şekilde hissedilmesi planlanıyor.
