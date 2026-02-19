İstanbul’un simgesi Galata’da Ramazan hazırlığı: İftar vakti yeşil olacak

Ramazanın atmosferini yansıtması için ayrıca tarihi kulenin dış aydınlatması da renkli olarak uygulanacak. Uygulamalarla iftar saatleri hem işitsel hem görsel olarak şehrin birçok noktasından görülebilecek. Ezan sesiyle birlikte iftar vaktinin işitsel olarak duyurulmasının yanı sıra İstanbul'un birçok noktasından görülebilen tarihi kulenin yeşile bürünmesiyle görsel olarak da iftar saatine dikkat çekilmesi amaçlanıyor.