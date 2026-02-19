2026 Demo Day’de 10 girişim sahneye çıktı

Dijitalpark Teknokent, finansal teknolojiler alanındaki tematik hızlandırma programı Finext’i bu yıl ikinci kez hayata geçirdi. Avrupa, Orta Doğu, Asya, Afrika ve Türk Cumhuriyetleri’nde yürütülen tanıtım faaliyetleri sonucunda 150’nin üzerinde başvuru alındı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, üçü yurt dışından olmak üzere toplam 10 girişim, Halkbank ana sponsorluğunda Finext 2026 Hızlandırma Programı’na katılma hakkı kazandı.

Finansal teknolojiler alanında yenilikçi fikirlerini ticarileştirmeyi hedefleyen girişimciler, özel olarak tasarlanmış 14 haftalık hızlandırma programına dâhil edildi. Program kapsamında girişimler; mentorluk, Mini MBA eğitimleri, yatırımcı buluşmaları, bulut altyapısı desteği ve uluslararası iş birliği ağlarına erişim gibi kapsamlı fırsatlardan yararlanma imkânı buldu. Finext 2026’ya katılan 10 girişim, ilk kez uygulanan Open POC modeliyle fikirlerini gerçek senaryolar üzerinden test etti.

18 Kasım 2025’te başlayan Finext Hızlandırma Programı, Dijitalpark Teknokent’in Ataşehir Yerleşkesi’nde düzenlenen Demo Day etkinliğiyle tamamlandı.

Demo Day etkinliğinde finale kalan girişimciler, projelerini yatırımcılar, bankalar, sigorta şirketleri, portföy yönetim kuruluşları ve teknoloji geliştiren firmaların temsilcilerine sahnede sundu.

Engin: “Hedef, girişim ekosisteminden alınan payı artırmak”

Demo Day etkinliğinin açılış konuşmasını yapan Dijitalpark Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Tahsin Engin, Türkiye’nin küresel sistemden aldığı payı artırmak için çalıştıklarını vurguladı. Engin konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Küresel girişim ekosisteminde finansal teknolojiler alanında yaklaşık 60 milyar dolarlık bir hacim söz konusu. Ülkemiz bu sistemden 219 milyon dolar gibi kısıtlı bir pay alıyor. Bu payı artırmak için özellikle fintek alanındaki girişimleri destekliyoruz. Finext, Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından finansın geleceğini şekillendirmek için çalışan girişimleri bir araya getirdi. Dijitalpark Teknokent’te teknoloji, yetenek ve hırsın buluştuğu bir ekosistem oluşturmayı misyon edindik. Finext, girişimcileri mentorlarla, sektör liderleriyle ve gerçek büyüme fırsatlarıyla buluşturan en gurur duyduğumuz platformlarımızdan biridir. Fintekin geleceği beklediğimiz bir şey değil, birlikte inşa ettiğimiz bir süreçtir.”

Programın sonunda, erken aşama girişimler için bahar aylarında başlayacak Finext Studio, Mini MBA ve Üsküp merkezli Bridge to Balkans programları hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Finext 2026 Demo Day’de finale kalan girişimlere; Dijitalpark Teknokent’te bir yıl süreyle kuluçka ofisi ve bulut altyapısı desteğinin yanı sıra, Amsterdam ve Dubai’de düzenlenen Money20/20 etkinliklerine katılım desteği sağlanacak.

Finext 2026 Demo Day’de sahne alan girişimler

• Capstacker – Nakit, hisse ve hibrit ödeme anlaşmaları ile sözleşme adımlarını tek noktadan yöneten ödeme ve sözleşme yönetimi çözümü

• DataFloem – Kod yazmadan veri entegrasyonu ve analitiğini kolaylaştıran ölçeklenebilir veri platformu

• Defy – Kripto şirketleri için regülasyon uyumu ve risk tespitini gerçek zamanlı olarak otomatikleştiren çözüm

• Finqup – Fon ve sigorta operasyonlarındaki tekrarlayan süreçleri otomatikleştiren süreç otomasyonu çözümü

• Ossify – Osteoporozun daha erken tespitine yönelik erken teşhis odaklı sağlık teknolojisi girişimi

• Pintra – Uluslararası para transferlerini hız ve maliyet açısından iyileştirmeyi amaçlayan transfer teknolojisi

• Qpioneers – Ekip, araç ve veriyi tek platformda toplayarak operasyonları hızlandıran çözüm

• Riskoptima Wealth Tech – Causal AI yaklaşımıyla opsiyon portföylerini yöneten B2B derin teknoloji çözümü

• Seedxpert – Şirket değerlemesini veriye dayalı şekilde destekleyen değerleme analitiği platformu

• Whitepaper IQ – Web3 projelerini teknik ve finansal açıdan analiz ederek puanlayan değerlendirme çözümü

