İstanbul'da Ocak ayının zam şampiyonları belli oldu: İşte gıdada cebi en çok yakan ürünler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hal Müdürlüğü, kentte geçen ay tüketilen sebze ve meyve verilerini paylaştı. Buna göre Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali’nde ocakta 29 meyve ve 46 sebze olmak üzere toplam 75 çeşit ürün satışa sunuldu.
Ataşehir Meyve ve Sebze Hali’nde ise 28 meyve ve 45 sebze olmak üzere toplam 73 çeşit ürün alıcı buldu.
1 İstanbul'da Ocak ayında en çok hangi sebzeler tüketildi?
İstanbul'da ocakta en çok tercih edilen sebze domates oldu. İşte en çok tüketilen sebzeler ve fiyatları:
1- Domates: 83,06 lira
2- Patates 17,81 lira
3- Havuç 12,72 lira
4- Biber 60,55 lira
5- Salatalık 73,91 lira
6- Beyaz lahana 12,50 lira
7- Kuru soğan 12 lira
8- Karnabahar 21,88 lira
9- Turp 13,75 lira
10- Ispanak 26,88 lira
3 Aynı ayda en çok hangi meyveler tüketildi?
Megakent İstanbul'da ocakta en çok tercih edilen meyve ise mandalina oldu. İşte en çok tercih edilen meyveler ve fiyatları...
1- Mandalina 29,38 lira
2- Portakal 30 lira
3- Muz 62,35 lira
4- Elma 71,36 lira
5- Limon 57,81 lira
5 En pahalı ürünler hangileri oldu?
Öte yandan, en pahalı ürünlerin de listesi açıklandı. İşte en pahalı 10 ürün ve fiyatları: