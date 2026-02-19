İstanbul'da Ocak ayının zam şampiyonları belli oldu: İşte gıdada cebi en çok yakan ürünler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hal Müdürlüğü, kentte geçen ay tüketilen sebze ve meyve verilerini paylaştı. Buna göre Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali’nde ocakta 29 meyve ve 46 sebze olmak üzere toplam 75 çeşit ürün satışa sunuldu.

Ataşehir Meyve ve Sebze Hali’nde ise 28 meyve ve 45 sebze olmak üzere toplam 73 çeşit ürün alıcı buldu.