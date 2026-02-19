ARA
DOLAR
43,49
0,01%
DOLAR
EURO
51,87
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
7101,00
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

İstanbul'da Ocak ayının zam şampiyonları belli oldu: İşte gıdada cebi en çok yakan ürünler

İstanbul’da ocak ayında en çok tüketilen sebze ve meyveler belli oldu. Aynı dönemde en pahalı ürünler de açıklandı. Peki, listenin zirvesinde hangi ürünler yer aldı?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

İstanbul'da Ocak ayının zam şampiyonları belli oldu: İşte gıdada cebi en çok yakan ürünler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hal Müdürlüğü, kentte geçen ay tüketilen sebze ve meyve verilerini paylaştı. Buna göre Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali’nde ocakta 29 meyve ve 46 sebze olmak üzere toplam 75 çeşit ürün satışa sunuldu. 

Ataşehir Meyve ve Sebze Hali’nde ise 28 meyve ve 45 sebze olmak üzere toplam 73 çeşit ürün alıcı buldu.

1 İstanbul'da Ocak ayında en çok hangi sebzeler tüketildi?

İstanbul'da Ocak ayında en çok hangi sebzeler tüketildi?

İstanbul'da ocakta en çok tercih edilen sebze domates oldu. İşte en çok tüketilen sebzeler ve fiyatları:

1- Domates: 83,06 lira

2- Patates 17,81 lira

3- Havuç 12,72 lira

4- Biber 60,55 lira

5- Salatalık 73,91 lira

6- Beyaz lahana 12,50 lira

7- Kuru soğan 12 lira

8- Karnabahar 21,88 lira

9- Turp 13,75 lira

10- Ispanak 26,88 lira
 

3 Aynı ayda en çok hangi meyveler tüketildi?

Aynı ayda en çok hangi meyveler tüketildi?

Megakent İstanbul'da ocakta en çok tercih edilen meyve ise mandalina oldu. İşte en çok tercih edilen meyveler ve fiyatları...

1- Mandalina 29,38 lira

2- Portakal 30 lira

3- Muz 62,35 lira

4- Elma 71,36 lira

5- Limon 57,81 lira

6- Nar 63,13 lira

7- Armut 64,69 lira

8- Trabzon hurması 70 lira

9- Çilek 180 lira

10- Kivi 106,25 lira
 

5 En pahalı ürünler hangileri oldu?

En pahalı ürünler hangileri oldu?

Öte yandan, en pahalı ürünlerin de listesi açıklandı. İşte en pahalı 10 ürün ve fiyatları:

6 Kestane

Kestane

Listenin ilk sırasında  252,19 lirayla kestane yer aldı.

7 Dut

Dut

Dut, 208,44 lirayla listenin ikinci sırasında yer aldı.

8 Çilek

Çilek

 180 lirayla çilek üçüncü sırada.

9 Kuru sarımsak

Kuru sarımsak

Kuru sarımsak 151,56 lirayla dördüncü sırada.

10 Taze fasulye

Taze fasulye

144,69 lirayla taze fasulye beşinci sırada yer aldı.

11 Mantar

Mantar

125,31 lirayla mantar altıncı sırada.

12 Ayva

Ayva

Ayva, 115,63 lirayla en pahalı ürünler listesinde yedinci sırada bulunuyor.

13 Ananas

Ananas

Ananas, 107,81 lirayla sekizinci sırada.

14 Kivi

Kivi

Kivi, 106,25 lirayla dokuzuncu sırada.

15 Taze soğan

Taze soğan

Taze soğan, 98,44 lirayla 10. sırada yer aldı.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL