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Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 89 sürekli işçi alımı başladı

Jandarma Genel Komutanlığı, kadrolarına 89 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Bu önemli alım için başvurular 17 Haziran itibarıyla resmen başladı. Peki, başvuru süreci nasıl işleyecek ve adaylardan hangi şartlar aranacak? İşte detaylar

17 Haziran 2025 | 13:03
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 89 sürekli işçi alımı başladı

Başvuruların nasıl yapılacağı ve aranan şartlar ile ilgili tüm bilgiler Jandarma Genel Komutanlığı'nın ilgili ilanında yer alıyor. Adayların başvuru yapmadan önce ilanı dikkatlice incelemeleri önemle tavsiye edilir.

Yayımlanan ilanlarda; "Jandarma Genel Komutanlığına bağlı, Jandarma Dikimevi Müdürlüğü (Etimesgut/ANKARA) işyerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi uyarınca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 69 (Altmış Dokuz) sürekli işçi alımı yapılacaktır. (68 Terzi, 1 Pastal Damga ve Bağ) " denildi.

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı, Jandarma Bakım Komutanlığı (Etimesgut/ANKARA) işyerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi uyarınca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 21 (yirmi bir) sürekli işçi alımı yapılacaktır." denildi.

GENEL ŞARTLAR:

a. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

b. Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

c.Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

ç. 2. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak

BAŞVURU SÜRECİ

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 17-23 Haziran 2025 tarihleri arasında sistem üzerinden çevrimiçi olarak yapılacak.

Adaylar sürekli işçi alım ilanında yer alan kadrolardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla ilana başvuru yapanlar ile İçişleri Bakanlığında ücretleri genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan işçilerden müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecek.

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16 Haziran borsada gün sonu rakamları
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (16 Haziran)
New York borsası yükselişle kapandı
Bedelli başvurusu reddedilmişti, yeni kararını duyurdu
Tekfen Holding temettü tarihi önerisini güncelledi
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı (16 Haziran)
Borsada yarın temettü dağıtacak 1 hisse var (17 Haziran)
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İLERİ
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