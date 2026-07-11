Jandarma Genel Komutanlığı personelini ilgilendiren maaş promosyonu görüşmelerinde süreç tamamlandı. Yetkili sendikanın açıkladığı bilgiye göre, 2026-2029 dönemini kapsayan yeni protokol kapsamında kişi başına toplam 110 bin TL promosyon ödenmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Anlaşmanın ardından en çok merak edilen konu ise promosyon ödemelerinin hangi tarihte hesaplara yatırılacağı oldu.
1 Jandarma personelinin promosyon anlaşması tamamlandı
Jandarma personeline yönelik maaş ve bankacılık hizmetlerini kapsayan yeni promosyon ihalesi sonuçlandı. Üç kamu bankasının ortak yürüttüğü protokol kapsamında, kişi başına toplam 110 bin TL promosyon verilmesi kararlaştırıldı. Anlaşmaya göre promosyonun; 100 bin TL'si nakit, 10 bin TL'si banka puanı olarak personele sunulacak.
2 En yüksek promosyon anlaşmalarından biri oldu
İhale sürecinin tamamlanmasının ardından yürütülen müzakereler sonucunda taraflar yeni protokol üzerinde uzlaşmaya vardı. Yetkili sendikanın yaptığı açıklamaya göre, 2026-2029 dönemini kapsayan maaş promosyonu anlaşması kabul edilerek süreç tamamlandı. Böylece jandarma personeli için bugüne kadarki en yüksek promosyon anlaşmalarından biri hayata geçirilmiş oldu.
3 Jandarma promosyonu ne zaman ödenecek?
Anlaşmanın kesinleşmesinin ardından en çok araştırılan konuların başında ödeme tarihi geliyor. Henüz kurum tarafından kesin bir ödeme takvimi açıklanmadı. Ancak mevcut planlamaya göre promosyon ödemelerinin Eylül ayından itibaren yapılması bekleniyor. Kesin tarih ise protokolün yürürlüğe girmesi ve bankalarla teknik işlemlerin tamamlanmasının ardından resmi olarak duyurulacak.
4 Üç kamu bankası ortak hareket etti
Devlet Memurları Sendikası'nın da yetkili sendika sıfatıyla katıldığı süreçte, jandarma personeline kişi başı 110 bin TL promosyon ödenmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Bu promosyon ihalesini diğer anlaşmalardan ayıran önemli ayrıntılardan biri de üç kamu bankasının ortak protokol imzalaması oldu. Yapılan görüşmeler neticesinde Türkiye Halk Bankası, VakıfBank ve Ziraat Bankası ortak bir anlaşmaya imza attı. Buna göre jandarma personeline kişi başına 100 bin TL nakit ve 10 bin TL banka puanı olmak üzere toplam 110 bin TL promosyon ödenecek. Yeni model kapsamında maaş ödemeleri ve bankacılık hizmetleri tek bir banka yerine ortak iş birliği çerçevesinde yürütülecek. Böylece hem promosyon tutarının artırılması hem de hizmetlerin koordineli şekilde sunulması amaçlanıyor.
5 Promosyon tutarı belirlenirken personel sayısı gibi kriterler dikkate alındı
Promosyon miktarı, ihale sürecinde bankaların sunduğu ilk tekliflerin ardından yapılan pazarlıklarla netleşti. Promosyon ihalesinin ilk toplantısı, 19 Haziran 2026 tarihinde banka temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. İhale sürecinde ilk teklifler arasında Türkiye Halk Bankası 70 bin TL, VakıfBank ise 71 bin TL teklif sundu. Ardından yapılan müzakereler sonucunda tekliflerde önemli artış sağlandı. Belirlenen tutarda; personel sayısı, maaş ödeme hacmi, bankacılık hizmetlerinin kapsamı, protokolün üç yıllık süresi gibi kriterler etkili oldu. Yapılan görüşmeler sonucunda 100 bin TL nakit ve 10 bin TL banka puanından oluşan toplam 110 bin TL'lik paket üzerinde anlaşma sağlandı.
6 2026-2029 yılları arasında geçerli olacak
İmzalanan maaş ve bankacılık hizmetleri protokolü 2026-2029 yılları arasında geçerli olacak. Devlet Memurları Sendikası Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, sürece katkı sunan banka temsilcilerine teşekkür edilirken, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ile Mali Hizmetler Başkanı Tuğgeneral Ümit Kızılca ve ekibine de desteklerinden dolayı teşekkür edildi. Açıklamada, imzalanan protokolün görevini fedakarca sürdüren jandarma personeline hayırlı olması temennisinde bulunuldu.
7 Personel resmi açıklamayı bekliyor
Promosyon protokolü tamamlanmış olsa da ödeme tarihleri ve uygulamaya ilişkin teknik ayrıntılar, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılacak resmi duyuruyla kesinleşecek. Promosyondan yararlanacak personelin, ödeme takvimi ve bankacılık işlemlerine ilişkin kurumdan yapılacak açıklamaları takip etmesi gerekiyor. Böylece 2026-2029 dönemini kapsayan yeni maaş promosyonu süreci resmen başlamış olacak.