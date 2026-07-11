Devlet Memurları Sendikası'nın da yetkili sendika sıfatıyla katıldığı süreçte, jandarma personeline kişi başı 110 bin TL promosyon ödenmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Bu promosyon ihalesini diğer anlaşmalardan ayıran önemli ayrıntılardan biri de üç kamu bankasının ortak protokol imzalaması oldu. Yapılan görüşmeler neticesinde Türkiye Halk Bankası, VakıfBank ve Ziraat Bankası ortak bir anlaşmaya imza attı. Buna göre jandarma personeline kişi başına 100 bin TL nakit ve 10 bin TL banka puanı olmak üzere toplam 110 bin TL promosyon ödenecek. Yeni model kapsamında maaş ödemeleri ve bankacılık hizmetleri tek bir banka yerine ortak iş birliği çerçevesinde yürütülecek. Böylece hem promosyon tutarının artırılması hem de hizmetlerin koordineli şekilde sunulması amaçlanıyor.