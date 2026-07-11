Trump sağlığı ile ilgili iddialara son noktayı koydu: Bilişsel test açıklaması gündem oldu

ABD Başkanı Donald Trump, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçtiğini duyurdu. Her altı ayda bir düzenli olarak sağlık taraması yaptırdığını belirten Trump, kendi isteğiyle yeniden bilişsel teste girdiğini ve bu testten bir kez daha tam puan aldığını açıkladı.

"Her altı ayda bir sağlık kontrolünden geçiyorum"

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde kapsamlı sağlık kontrolünü tamamladığını belirtti.

ABD Başkanı, sağlık taramalarını düzenli olarak yaptırdığını vurgulayarak, "Walter Reed'de kapsamlı bir sağlık kontrolünü daha yeni tamamladım, bunu her altı ayda bir yaparım." ifadelerini kullandı.

Bilişsel testi kendi isteğiyle yaptırdı

Trump, rutin sağlık kontrollerinin yanı sıra beyin sağlığını değerlendiren bilişsel testi de talep ettiğini açıkladı. Üçüncü kez bu teste girdiğini belirten Trump, her seferinde tam puan aldığını ifade ederek, "Tüm soruları doğru yanıtladım." dedi.

ABD Başkanı ayrıca, "Washington D.C.'de bunu başarabilecek çok az insan var." sözleriyle dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Son dönemde sağlık durumuyla ilgili iddialar gündeme gelmişti

Trump'ın açıklaması, son haftalarda sağlık durumuna ilişkin kamuoyunda yer alan iddiaların ardından geldi.

Temmuz 2025'te çekilen fotoğraflarda ayak bileklerinde şişlik ve elindeki morlukların dikkat çekmesi, sağlık durumuyla ilgili tartışmaları artırmıştı. Daha sonra yayımlanan görüntülerde ise boynunda görülen lekeli döküntü de yeni soru işaretlerine neden olmuştu.

Beyaz Saray'dan daha önce açıklama yapılmıştı

Beyaz Saray Doktoru Sean Barbabella, Trump'ın boynundaki döküntü için önleyici cilt kremi kullandığını açıklamış ancak rahatsızlığın ayrıntılarıyla ilgili bilgi vermemişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise Trump'ın bacağındaki şişliğin yaygın görülen bir damar rahatsızlığından kaynaklandığını, elindeki morlukların ise sık sık tokalaşmasına bağlı olarak oluştuğunu ifade etmişti.

Sağlık tartışmalarına yeni açıklama

14 Haziran'da 80 yaşına giren Donald Trump'ın sağlık durumu son dönemde ABD kamuoyunda sıkça tartışılan başlıklar arasında yer alıyor. Trump'ın son paylaşımı ise hem düzenli sağlık kontrollerini sürdürdüğünü hem de bilişsel testlerden tam puan aldığını vurgulayarak bu tartışmalara doğrudan yanıt niteliği taşıdı.