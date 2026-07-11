İstanbul ve tatil bölgelerinde kiralık araç bulmak zorlaştı: Şirketler taleplere yetişemiyor

Yaz tatili, gurbetçilerin Türkiye'ye dönüşü ve turizm hareketliliği araç kiralama sektörünü canlandırdı. İstanbul başta olmak üzere Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde araç kiralama şirketlerinin doluluk oranı yüzde 90 seviyesine çıkarken, sektör temsilcileri yoğun talebin yaz boyunca devam etmesini bekliyor.

Yaz sezonuyla birlikte talep zirve yaptı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyesi ve Taşıt Kiralama ve İlgili Hizmetler Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Hidayet Yıldırım, okulların kapanması ve yaz sezonunun başlamasıyla birlikte araç kiralama sektöründe yoğunluk yaşandığını söyledi. Yıldırım, İstanbul'un yanı sıra Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde faaliyet gösteren araç kiralama firmalarında doluluk oranlarının yüzde 90 seviyesine ulaştığını belirtti.

Sezon dışında doluluk oranlarının genellikle yüzde 50-60 arasında değiştiğini ifade eden Yıldırım, yaz aylarında ise yoğun talep nedeniyle zaman zaman müşterilerin taleplerini karşılamakta zorlandıklarını dile getirdi.

Gurbetçiler ve yabancı turistler talebi artırıyor

Yaz aylarında Türkiye'ye gelen gurbetçiler ile yabancı turistler sektörün en önemli müşteri grubunu oluşturuyor. Sektörde müşterilerin yaklaşık yüzde 20-30'unu yabancı turistler oluştururken, tatil bölgelerinde bu oran yüzde 40'a kadar yükseliyor. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının da yaz tatillerini Türkiye'de geçirmesiyle birlikte bu oran yüzde 60 seviyelerine ulaşıyor. Uluslararası rezervasyonların da yaz döneminde önemli ölçüde arttığını belirten sektör temsilcileri, özellikle turizm merkezlerinde yoğun talep yaşandığını ifade ediyor.

En çok ekonomik araçlar tercih ediliyor

Araç kiralama sektöründe en fazla talep ekonomik sınıftaki araçlara geliyor. Motor hacmi küçük ve manuel vitesli modeller, uygun kiralama ücretleri nedeniyle tüketicilerin ilk tercihi olmaya devam ediyor. Filoların yaklaşık yüzde 60'ını oluşturan bu araçların ardından C ve D segmenti otomobiller ile SUV modeller geliyor. Bununla birlikte yaz sezonunda lüks ve üst segment araçlara olan ilginin de önceki dönemlere göre arttığı belirtiliyor.

Rezervasyonların yüzde 90'ı internetten yapılıyor

Sektörde dijitalleşme de dikkat çekici boyutlara ulaştı. Hidayet Yıldırım'ın verdiği bilgiye göre araç kiralama rezervasyonlarının yaklaşık yüzde 90'ı online kanallar üzerinden gerçekleştiriliyor. Şubeler, özellikle havalimanlarında yoğun müşteri trafiğine sahip olmasına rağmen kullanıcılar araçlarını büyük ölçüde internet üzerinden önceden rezerve etmeyi tercih ediyor. Araç kiralamanın da artık uçak bileti ve otel rezervasyonu gibi seyahat planlamasının ayrılmaz bir parçası haline geldiği belirtiliyor.

Firmalar filolarını büyütüyor

Artan yaz talebini karşılamak isteyen araç kiralama şirketleri sezon öncesinde filo yatırımlarını hızlandırdı. Firmalar özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerine araç sevkiyatı gerçekleştirirken, yaz sezonunun bazı bölgelerde altı aya kadar uzaması nedeniyle araç sayılarını artırıyor. Bu hazırlıkların, yoğun yaz döneminde yaşanabilecek araç sıkıntısının önüne geçmesi hedefleniyor.

Sektör ekonomiye 2 milyar dolarlık katkı sağlıyor

Araç kiralama sektörünün Türkiye ekonomisine önemli katkı sunduğunu belirten Yıldırım, sektörün yıllık yaklaşık 2 milyar dolar döviz girdisi oluşturduğunu söyledi.

Türkiye genelinde 400 ila 500 bin arasında kiralık aracın bulunduğunu aktaran Yıldırım, hizmet ihracatının desteklenmesi ve teşvik mekanizmalarının devreye alınmasıyla sektörün ekonomik katkısının daha da artabileceğini ifade etti.

Araç Kiralama Yönetmeliği için geri sayım

Sektörde uzun süredir beklenen Araç Kiralama Yönetmeliği çalışmalarının da son aşamaya geldiği açıklandı.

Ticaret Bakanlığı ile yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından yönetmeliğin yıl içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte hizmet kalitesinin artırılması, sektörde standartların güçlendirilmesi ve tüketicilerin daha güvenli hizmet almasının hedeflendiği belirtildi.