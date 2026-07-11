Kamuda 7/24 hizmet verecek kreşlerin önü açıldı: Asgari çocuk sayısı düşürüldü

Kamu çalışanlarının iş ve aile yaşamını daha kolay dengeleyebilmesini amaçlayan çocuk bakımevlerine ilişkin yeni yönetmelik yürürlüğe girdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle kamu kurumlarında kreş açılmasını kolaylaştıran önemli değişiklikler hayata geçirilirken, vardiyalı çalışan personelin ihtiyaçlarına yönelik 7/24 hizmet verebilecek esnek çocuk bakımevlerinin açılmasına da imkan tanındı.

Bakımevi açılması için gereken çocuk sayısı düşürüldü

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Yönetmelikte 1987'den bu yana uygulanan eski mevzuat, günümüz çalışma hayatının şartları doğrultusunda yenilendi.

Buna göre, kamu kurumlarında çocuk bakımevi açılmasını zorlaştıran fiziki ve bürokratik engeller kaldırıldı. Bu kapsamda bakımevi açılması için aranan asgari çocuk sayısı 50'den 30'a indirildi. 30 kamu görevlisinin yazılı talebi durumunda çocuk bakımevi açılması zorunlu tutuldu. Ayrıca yoğun talep olan yerlerde, 30 çocuğun altındaki kontenjanlarda da bakımevi açılabilmesine imkan tanındı.

Vardiyalı personele 7/24 kreş desteği

Doktor, hemşire, polis ve asker gibi nöbet usulü ya da vardiyalı çalışan kamu personelinin çocuk bakımında yaşadığı zorluklar dikkate alınarak, personelin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verebilecek, esnek çocuk bakımevlerinin açılmasının önü açıldı.

Yönetmelikle bakımevlerinin fiziki mekan standartları, güncel mevzuat ve deprem güvenliği kriterleri ile tam uyumlu hale getirildi.

Çocukların yaş gruplandırması ve personel görevlendirmeleri de çocukların psikolojik ve gelişimsel ihtiyaçları gözetilerek, yeniden düzenlendi.

"Aile dostu çalışma hayatını güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuya ilişkin NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğimizle, kamu kurum ve kuruluşlarının personeline yönelik 0-6 yaş çocuk bakımevlerinin yaygınlaştırılması için önemli bir adım daha attık. Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuz doğrultusunda, çocuklarımıza sunulan bakım ve eğitim hizmetlerinin niteliğini artırmaya, çalışan anne ve babalarımızı desteklemeye ve aile dostu çalışma hayatını güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Yönetmeliğimizin evlatlarımıza, ailelerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."