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Esnaftan bankalara çağrı: Kredi kartı komisyonları makul seviyelere düşürülmeli

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kredi kartıyla yapılan satışlarda uygulanan komisyon oranlarının yeniden düzenlenmesi çağrısında bulundu. Bankaların uyguladığı komisyon ve kredi kartı faizlerinin esnafın maliyetini artırdığını belirten Palandöken, mevcut uygulamanın sürdürülebilir olmadığını ifade etti.

Esnaftan bankalara çağrı: Kredi kartı komisyonları makul seviyelere düşürülmeli

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Bendevi Palandöken, kredi kartı komisyon oranlarının esnaf üzerinde ağır bir yük oluşturduğunu belirterek, bankaların komisyon ve faiz oranlarını makul seviyelere çekmesi gerektiğini söyledi.

"Kredi kartı maliyeti esnafın sırtına yüklenmemeli"

Yazılı açıklama yapan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kredi kartıyla yapılan ödemelerde oluşan maliyetin doğrudan esnafa yansıtılmasının doğru olmadığını belirtti.

Bankaların uyguladığı komisyon oranlarının satılan ürünün niteliği ve maliyeti dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Palandöken, bu yükün esnafın kazancını önemli ölçüde azalttığını söyledi.

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, bankaların komisyon oranlarını satılan emtiayla eşleştirmesi gerektiğine işaret ederek, "Kredi kartı ile yapılan ödemelerin maliyeti esnafın sırtına yüklenmemelidir. Bankalardaki kredi kartı faizleri mutlaka düşürülmeli ve makul bir seviyeye çekilmeli. Yoksa bunun altından esnaf kalkamaz. Kredi kartı komisyon oranları yeniden düzenlenmelidir." ifadelerini kullandı.

"Esnaf komisyonu vatandaşa yansıtamıyor"

Vatandaşların da mevcut uygulamadan memnun olmadığını belirten Palandöken, esnafın kartlı ödemelerde kesilen komisyonu tüketiciye yansıtma imkânı bulunmadığını dile getirdi.

"Biz sattığımız zaman komisyon kesemiyoruz. Kimseyi mağdur etmeyecek adil çözüm lazım." diyen Palandöken, yüksek komisyon oranlarının esnafın gelirini olumsuz etkilediğini söyledi.

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