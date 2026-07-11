Tarım Bakanlığı 127 bin 643 gıda işletmesini denetledi: Milyonlarca liralık ceza kesildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla haziran ayında ülke genelinde yürüttüğü denetimlerin sonuçlarını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen 127 bin 643 denetimde mevzuata aykırı faaliyet gösteren işletmelere toplam 242,8 milyon lira idari para cezası kesildiğini, 32 işletme hakkında ise suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Türkiye genelinde 127 bin 643 denetim yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda haziran ayı boyunca Türkiye genelindeki gıda işletmelerine yönelik yoğun denetim gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakanlığın verilerine göre, 1-30 Haziran tarihleri arasında yurt içindeki gıda üretim, satış ve toplu tüketim işletmelerinde toplam 127 bin 643 denetim yapıldı.

Uygunsuz işletmelere 242,8 milyon lira ceza

Denetimler sonucunda mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen işletmelere toplam 242,8 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Bakanlık, tüketici sağlığını riske atan uygulamalara karşı idari yaptırımların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtirken, ciddi ihlaller tespit edilen 32 işletme hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.

"Vatandaşın sağlıklı gıdaya erişimi kırmızı çizgimiz"

Paylaşımında gıda güvenliğine ilişkin kararlılık mesajı veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasının öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı.

Yumaklı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"1-30 Haziran tarihlerinde yurt içi gıda işletmelerine yönelik 127 bin 643 denetim gerçekleştirdik. Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 242,8 milyon lira idari para cezası uygularken, 32 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk. İşini hakkıyla yapan, rızkını helalinden kazanan üreticimizin emeğine sahip çıkarken, sıfır tolerans ilkemizle gıda fırsatçılarına göz açtırmayacağız."

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini tehdit eden uygulamalara karşı denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.