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Kadın ve erkeklerin maaş beklentileri arasında yüzde 19 fark var

Kariyer.net'in 2025 yılına ilişkin maaş beklentisi analizi, kadın ve erkekler arasında yüzde 19'luk fark olduğunu ortaya koydu.

05 Mart 2025 | 20:01
Kadın ve erkeklerin maaş beklentileri arasında yüzde 19 fark var

Şirketten yapılan açıklamaya göre Kariyer.net, 2024'te 1,6 milyondan fazla iş başvurusu sırasında adayların paylaştığı maaş beklentilerini analiz etti. Yaklaşık 4 bini pozisyonu kapsayan çalışmada, kadınların ortalama maaş beklentisinin erkeklere kıyasla yüzde 10 daha az olduğu görüldü.

2025'te analiz kapsamını genişleten şirket, 10 milyondan fazla maaş beklentisini inceledi. Yaklaşık 6 bin farklı pozisyon için paylaşılan maaş beklentileri arasında farkın bir önceki yıla kıyasla arttığı tespit edildi. Kadınların ortalama maaş beklentisi erkeklere göre yüzde 19 daha düşük kaldı.

Kariyer.net verilerine göre, istihdamda kadın ve erkek oranına bakıldığında üst düzey yönetici seviyesinde de belirgin bir fark bulunuyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da her 10 liderden yalnızca 3'ü kadınlardan oluşuyor. Bu durum, iş dünyasında üst düzey yönetici kademesinde cinsiyet eşitliğinin sağlanması için adımlar atılması gerektiğine işaret ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kariyer.net Üst Yöneticisi (CEO) Fatih Uysal, "Adını Koyalım" hareketinin kadınların iş hayatında karşılaştığı zorlukları görünür hale getirmek için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Kariyer.net olarak, istihdam ekosisteminde adil ve eşit fırsatlar sunulması gerektiğine inandıklarını kaydeden Uysal, "İş hayatında var olan eşitsizlikleri ancak onları tanımlayabildiğimiz ve adını koyabildiğimiz zaman ortadan kaldırılması için harekete geçebiliriz. Kadınların iş yerinde karşılaştığı görünmez bariyerleri fark edebilmek, bu sorunları çözebilmek için atılacak ilk adımdır." ifadelerini kullandı.

Uysal, şu ana kadar binlerce kişinin bu sürece katkı sunduğunu ve oylamanın hala devam ettiğini vurgulayarak, "İş dünyasında cinsiyet eşitliğini sağlamak hepimizin sorumluluğu. Bu hareketin bir parçası olmak ve iş hayatındaki görünmez ayrımcılıkları görünür kılmak için herkesi tr.kariyer.net/adinikoyalim üzerinden oylamaya davet ediyorum." açıklamasında bulundu.


 

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Garanti Bankası temettü kararını duyurdu
Anadolu Efes temettü kararını duyurdu
5 Mart borsada gün sonu rakamları: Yarın veri gündemi yoğun
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Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
Borsada manipülasyon soruşturması: 17 gözaltı
48 şirkette 2024 son çeyrek bilanço beklentileri
Borsanın yeni şirketi, yeni iş ilişkisini duyurdu
Borsada dün temettü açıklayan 7 şirket
Erdemir Ereğli Demir Çelik'ten temettü kararı
Arçelik, temettü kararını duyurdu
Sabancı Holding temettü kararını açıkladı
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