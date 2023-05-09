ARA
Bist 100
4546,13
-0,35%
Bist 100
Dolar/TL
19,5128
0,0603%
Dolar/TL
Euro/TL
21,4475
-0,1784%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0992
-0,1091%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1269,08
0,12%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Kamu işçisinin zam oranı bugün belli oluyor

Ülkedeki 700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün bugün imzalanması bekleniyor.

09 Mayıs 2023 | 09:42
Son Güncellenme: 09 Mayıs 2023 | 09:55
0
Kamu işçisinin zam oranı bugün belli oluyor

Kara yolları, demir yolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, Milli Eğitim ve Milli Savunma bakanlıkları, hastaneler ve üniversitelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde sona gelindi.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in işçi kesimini, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasının (TÜHİS) kamu işverenini temsil ettiği görüşmelerle, kamu işçisinin 2023-2024 dönemindeki mali ve sosyal hakları belirlenecek.

Protokolün, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle imzalanması bekleniyor.

Birinci 6 ay için yüzde 45 zam talebi

İşçileri temsil eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak talebi, "aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, bunun yapılmasının ardından bütün ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi" olarak öne çıkıyor.

Taban ücret artışı ve refah payının eklenmesinden sonra ise birinci 6 ay için yüzde 45, ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylar için yüzde 5'er zam ve enflasyon farkı isteniyor.

Bunlarla birlikte belediye ve il özel idare şirketlerindekiler de dahil tüm kamu işçilerine ilave tediye talep ediliyor.

Diğer sözleşmeleri de yakından ilgilendiriyor

Öte yandan, yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos'ta başlayacak.

Bu bakımdan, kamu işçilerini ilgilendiren çerçeve protokol, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevesini belirlemesi açısından da önem taşıyor.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1269,08 0,12%
  • ALTIN ONS 2022,93 0,06%
  • BIST 100 4546,13 -0,35%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,5128 0,0603%
  • EURO/TURK LIRASI 21,4475 -0,1784%
  • EURO/USD 1,0992 -0,1091%
  • INGILIZ STERLINI 1,26186 0,00476%
  • JAPON YENI 134,964 -0,097%
  • KANADA DOLARI 1,33769 0,0445%
  • RUS RUBLESI 77,6385 -0,1113%
Günün En Çok Okunanları
Nisan ayının en çok kazandıranı belli oldu
8 Mayıs borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
8 Mayıs borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Green Card sonuçları açıklandı! 2023-2024 Green Card çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Green Card sonuçları açıklandı! 2023-2024 Green Card çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Kemal Derviş hayatını kaybetti
Kemal Derviş hayatını kaybetti
Enerji Bakanı Dönmez'den 14 Mayıs açıklaması
Enerji Bakanı Dönmez'den 14 Mayıs açıklaması
Kız Kulesi'nin ziyarete açılacağı tarih belli oldu
Kız Kulesi'nin ziyarete açılacağı tarih belli oldu
TÜİK: Yoksulluk oranı yüzde 14,4
GERİ
İLERİ
Nisan ayının en çok kazandıranı belli oldu
8 Mayıs borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Green Card sonuçları açıklandı! 2023-2024 Green Card çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Kemal Derviş hayatını kaybetti
8 Mayıs borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Green Card sonuçları açıklandı! 2023-2024 Green Card çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Kemal Derviş hayatını kaybetti
Enerji Bakanı Dönmez'den 14 Mayıs açıklaması
Green Card sonuçları açıklandı! 2023-2024 Green Card çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Kemal Derviş hayatını kaybetti
Enerji Bakanı Dönmez'den 14 Mayıs açıklaması
Kız Kulesi'nin ziyarete açılacağı tarih belli oldu
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL