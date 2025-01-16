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Kamu-Sen'den refah payı talebi

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, memur ve memur emeklilerinin maaşları için refah payı verilmesi talebinde bulundu.

16 Ocak 2025 | 14:45
Kamu-Sen'den refah payı talebi

Kahveci, AA muhabirine, 2024 yılı enflasyon rakamının açıklanmasıyla 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2025 yılının ilk altı aylık dönemindeki maaş zam oranın belli olduğunu, memur ve memur emeklilerine maaş zammının yüzde 6 toplu sözleşme, yüzde 5,54 enflasyon farkı olmak üzere toplam yüzde 11,54 olduğunu anımsattı.

Enflasyon farkının zam olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden Kahveci, enflasyon farkının kayıpların telafisi noktasında bir mahsuplaşma olduğunu söyledi.

Kahveci, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına refah payı verilmesi taleplerini iletmek için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan randevu talebinde bulunduklarını belirtti.

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2025 yılında yapılacak artışın OVP'de ve Merkez Bankasınca hedeflenen enflasyonun altında olduğunu aktaran Kahveci, şunları kaydetti:

"Hükümet, 2022 yılında yüzde 2,5'luk refah payı uygulaması yaptı. 2023'ün ocak ayında yüzde 13,5 uygulama yapıldı. Lakin enflasyonun yüksek seyretmesinden dolayı bu alım gücünü artırmaya yeterli gelmedi. Bize göre enflasyon kadar zam, sıfır zamdır. Bunun üzerine gerçekten ücretlilerin alım gücünü artırmanın yegane yolu refah payıdır. Bu refah payının da artık kalıcı hale getirmek lazım. Buradan kastımız enflasyondan arındırılmış bir refah payıdır. Bunun uygulamaları oldu. Önümüzdeki süreç içerisinde bunu kalıcı hale getirilmesini istiyoruz."

- "Çalışanlar vergi konusunda dezavantajlı durumda"

Kahveci, çalışanların önemli bir diğer sorunun yüksek gelir vergisi dilimlerinden kaynaklandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bütün çalışanlar vergi konusunda dezavantajlı durumda. Burada yaklaşım, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalı. Ocak ayında yüzde 6 zam alınıyor, nisan ayında tüm çalışanlar yüzde 20'lik vergi dilimine giriyor. Yani çalışanlar ocak ayında aldığı ücreti aralık ayında alamıyor. Vergi konusunda talebimiz şu; bu kadar düzenli vergisini ödeyen çalışanların vergi oranları yüzde 15'te sabitlenmeli."

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4 şirketi borsada işlem gören holdingin gündeminde yeni bir halka arz var
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