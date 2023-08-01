Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri ilk toplantıyla başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplu sözleşme görüşmelerinin açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bugün burada 6 milyon kamu görevlisi ve emeklisinin 2024-2025 yıllarını kapsayacak maaşları için 7 dönem toplu sözleşme görüşmelerini başlatıyorum. 2002’de 2,5 milyon olan kamu personelimizin sayısı bugün 5 milyonun üzerine çıkmış durumda. Bütçeden kamu personeline ayrılan payı da artırdık. 2002’de bu pay yüzde 18 iken bugün yüzde 27’yi aşmış durumdadır.

Görüşmeleri, tarafları optimal düzeyde memnun edecek şekilde bitirmeyi planlıyoruz. Tüm memurların 3600 ek göstergeden yararlanacağı yeni bir yasal düzenleme planlanıyor."

Bakan Işıkhan, en düşük devlet memuru maaşında yapılan artışa da değinerek, "Son dönemde ise kamu görevlilerimizin aylık ve ücretlerinde toplu sözleşmede öngörülen aylık katsayı artışı ve enflasyon farkı ile yüzde 17,55 olan artışa ilaveten seyyanen net 8 bin 77 liralık refah payı artışı yaptık. 2002 yılında 392 lira olan en düşük memur maaşını reel olarak yüzde 266 artışla 22 bin 17 liraya çıkardık. En düşük devlet memuru maaşını temmuz ayında yüzde 86 oranında, 2023 yılında kümülatif olarak yüzde 141 arttırdık. Böylece, çalışan kesimi enflasyona ezdirmediğimiz gibi refah artışından ciddi oranda bir pay vermiş bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

"Vergilerde yaşanan artışlar masanın sorumluluklarını artırdı"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinin uzlaşmayla tamamlanacağına ve tekliflerinin kabul göreceğine inandığını söyledi.

Kamu görevlilerinin ve memur emeklilerinin yüksek enflasyonun olumsuz etkilerini yaşadığını belirten Yalçın, kamu görevlileri ve sabit gelirlilerin 6 ayda bir gerçekleştirilen ücret artışıyla ayakta durmasına göz yummanın Türkiye'nin büyüklüğüne ve gücüne yakışmadığını ifade etti.

Orta Vadeli Programda enflasyonun, bu yıl yüzde 24,9 ve 2024 yılı için yüzde 13,8 öngörüldüğünü anımsatan Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının enflasyon tahminini, bu yıl için yüzde 58, 2024 yılı için yüzde 33 olarak yukarı yönlü güncellediğine dikkati çekti.

Ali Yalçın, 2021 yılının Ağustos ayında 8 lira 30 kuruş seviyelerinde olan dolar kurunun yüzde 225 artışla bugün 27 lira seviyesine, 490 lira düzeyinde olan gram altının ise yüzde 250 artışla 1700 liraya yükseldiğini belirterek, son bir aylık süreçte akaryakıta yüzde 40'ın üzerinde gelen zammın piyasaya yansıyacağı ve taşıma maliyetinin enflasyonu güçlü şekilde tetikleyeceğinin unutulmaması gerektiğini vurguladı.

MTV, KDV, ÖTV gibi vergilerdeki artışların masanın sorumluluklarını artırdığını dile getiren Yalçın, temmuzdaki düzenlemeyle düşük yüzdelik, yüksek seyyanen artışın, ücret dengesini bozduğunu, ek ders, nöbet ücreti ve diğer katsayılara bağlı olarak ödenen kalemleri de olumsuz etkilediğini ifade etti.

Yalçın, temmuz ayı enflasyon rakamının, en yüksek aylık enflasyon oranı olarak çıkacağına kesin gözle bakıldığını belirterek, iki gün sonra açıklanacak temmuz ayı enflasyon rakamlarının sadece emekçilerin değil, kamu işverenin de gündemi olması gerektiğini kaydetti.

Öngörülebilirliğin zorlaştığı bir süreçte toplu sözleşme masasına oturduklarını dile getiren Yalçın, "Tam bu noktada toplu sözleşme masası, eksikliklerin ve eşitsizliklerin giderilmesi, emeğin hakkının verilmesi için en etkili mekanizmadır. Sosyal tarafları devre dışı bırakarak toplu sözleşme masası dışında yapılan ara düzenlemeler, kamudaki ücret dengesini baypas etmiştir. Bu eşitsizliklerin ve çarpık uygulamaların telafisi, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme masasında giderilmelidir." dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, emeğin değerinden tasarruf olmayacağını, emekçinin alın terinden artırılanlarla bütçenin büyümeyeceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Tutmayan hesapların maliyetini kamu görevlilerinin sırtına yüklemek Türkiye'nin vizyonuyla da misyonuyla da uyuşmaz. Günün sonunda, 'Memur-Sen haklıydı' gerçeğini bir kez daha tekrarlamamak için işi doğru tamamlamak ve eksiksiz uygulamak gerekiyor. Bu noktada, tutmayan hedeflerin, gerçekleşmeyen beklentilerin ve gerçeği yansıtmayan tahminlerin yerine hepimiz menzili doğru belirlemek için doğru rakamları, gerçek oranları ve cüzdanlarımıza yansıyan fiyatları dikkate almalıyız. Teklifimizin gerekçesi daha önce ifade etmiş olduğum verilerin ve 2024 yılına ilişkin beklentilerin temelinde yatmaktadır."

Bu sebeple kayıpları en aza indirmek için 2024'te maaş/ücret artışlarının üçer aylık dönemlerle yansıtılmasını teklif ettiklerini hatırlatan Yalçın, bu tekliflerinin haklılığı ve makuliyetinin kamu görevlilerince takdir edildiğini söyledi.

Sözleşme masasında genel hükümler bakımından 129, hizmet kollarıyla ilgili toplam 936 teklifi görüşeceklerini bildiren Ali Yalçın, şunları kaydetti:

"Bu toplu sözleşmenin Hakem Kuruluna gidilmeden, uzlaşma ile tamamlanacağına, tekliflerimizin kabul göreceğine ve Türkiye Yüzyılı'nın, emeğin yüzyılı olacağına inanıyorum. Görüşülen tekliflerin, uzlaşılan ve uzlaşılmayan maddelerin her bir hizmet kolu ve genel hükümlerin ayrı ayrı tutanak halinde tutulması, emek örgütü olarak bizlerin garanti belgesidir. Bu konuda, heyet temsilcilerinden oluşan bir ekibin kurulmasına yönelik olumlu adım bekliyoruz. Bu ekip, öncelikle çalışma takvimini ortak belirlemek suretiyle uzlaşılan veya uzlaşılamayan tekliflere ilişkin toplantı tutanağına yönelik hazırlık yapmalıdır."

Önce hizmet kolları görüşülecek

Ağustos ayı boyunca sürecek görüşmelerde, memur ve memur emeklilerini yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen temsil edecek.

Görüşmeler kapsamında, ilk olarak hizmet kollarının talepleri müzakere edilecek. Burada tarafların mutabakat sağlanmasının ardından, memur ve memur emeklilerinin genelini ilgilendiren taleplerin görüşülmesine geçilecek.

Memur-Sen üçer aylık zamlar istedi

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ne dair taleplerini geçen hafta açıklayan Memur-Sen, 2024 yılı için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci üç ayda yüzde 35, ikinci üç ayda yüzde 10, üçüncü üç ayda yüzde 15, dördüncü üç ayda yüzde 10 artış istemiş, 2025 yılı için ise altışar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci altı ayda yüzde 25 ve ikinci altı ayda yüzde 15 zam talep etmişti.