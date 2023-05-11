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Karadeniz Teknik Üniversitesine 492 sözleşmeli personel alınacak! İşte başvuru tarihleri

Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 492 sözleşmeli personel alınacak. İşte Karadeniz Teknik Üniversitesine 492 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve başvuru tarihleri...

11 Mayıs 2023 | 14:18
Son Güncellenme: 11 Mayıs 2023 | 14:23
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Karadeniz Teknik Üniversitesine 492 sözleşmeli personel alınacak! İşte başvuru tarihleri

KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, biyolog, büro personeli, destek personeli, diğer teknik hizmet personeli, diğer sağlık personeli, diyetisyen, ebe, eczacı, fizyoterapist, hemşire, koruma ve güvenlik görevlisi, mühendis, psikolog, sağlık fizikçisi, sağlık teknikeri, tekniker, teknisyen ve veteriner hekim olmak üzere toplam 492 personel alınacak.

Belirtilen unvanlarda, eczacı hariç yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın Ortaöğretim 2022 KPSS (B) grubu sınavı (KPSSP94), Ön lisans 2022 KPSS (B) grubu sınavı (KPSS93), Lisans 2022 KPSS (B) grubu sınavı (KPSSP3) puan türü esasına göre sıralamayla alım yapılacak.

4/B sözleşmeli personel alımına ilişkin başvurular, 11-25 Mayıs arasında elden alınacak.

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