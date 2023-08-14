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KARDEMİR işçilerine aylık net 3 bin lira ücret artışı

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, örgütlü oldukları Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) ile bağlı kuruluşlarında çalışan işçilerin ücretlerinde aylık net 3 bin lira artış yapıldığını bildirdi.

14 Ağustos 2023 | 09:15
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KARDEMİR işçilerine aylık net 3 bin lira ücret artışı

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı da olan Değirmenci, yaptığı yazılı açıklamada, KARDEMİR ve bağlı kuruluşları KARDÖKMAK ile KARÇEL'de çalışan üyeleri adına talep ettikleri ilave ücret artışının fabrika yönetimi tarafından "3 bin lira net/ay" ilave ücret olarak kabul edildiğini belirtti.

Temmuz ayında asgari ücrete yapılan ilave ücret artışının ardından KARDEMİR yönetimine çağrıda bulunarak üyelerinin ücretlerinde de artış gerçekleştirilmesini istediklerini anlatan Değirmenci, şunları kaydetti:

"KARDEMİR ve bağlı kuruluşlarının bugünlere gelmesinde büyük emeği olan üyelerimizin emek ve alın teri yok sayılmamış, ülkemizdeki hayat pahalılığı karşısında emekçiler yalnız bırakılmamış, KARDEMİR ve bağlı kuruluşlarında var olan iş barışı daha da güçlendirilmiştir. Ortada haklı talebimiz vardı. Bu haklı talebimizin kabul edilmesi, ağır geçim şartları karşısında mücadele veren üyelerimizi bir nebze de olsa rahatlatacaktır."

"Verimli ve kaliteli üretimin yolu, çalışanın hakkının verilmesinden geçer"

Emekçilere verilen her ücret ve hakkın aslında iş yerine yapılan yatırım olduğunun altını çizen Değirmenci, bu olumlu kararla motivasyonlarının daha da arttığını vurguladı.

Değirmenci, "Verimli ve kaliteli üretimin yolu, çalışanın hakkının verilmesinden geçer. Böylesi zorlu geçim koşullarının olduğu dönemde talebimizi göz ardı etmeyen, haklı talep ve beklentilerimize duyarsız kalmayarak talebimizi karşılayan başta KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. İsmail Demir'e ve KARDEMİR yönetimine şükranlarımızı sunuyor, bizlerden gelecek müjdeli haberi sabırla bekleyen ve yanımızda dimdik şekilde duran üyelerimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yakın döneme kadar ülkenin savunma sanayisini adeta uçuran İsmail Demir ile çalışmaya başladıklarını belirten Değirmenci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sayın Prof. Dr. Demir de Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile uzun yıllar birlikte çalışmış ve onun politikalarını hayata geçirmiş, devlet terbiyesi almış, milletinin menfaatlerini her zaman gözetmiş bir şahsiyet olarak biz emekçilerin bu haklı talebinin karşılanmasına büyük katkı sağlamıştır. Bugün iş yerlerimizde barış ve huzur hakimdir, iş barışı had safhadadır. Bu huzurun devamı için Özçelik-İş Sendikası olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya, emekçilere hizmetkar olmaya, KARDEMİR ve bağlı kuruluşlarını yaşatmaya ve güçlendirmeye devam edeceğiz."

 

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