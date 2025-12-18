ARA
DOLAR
42,72
0,01%
DOLAR
EURO
50,22
0,06%
EURO
GRAM ALTIN
5956,48
-0,11%
GRAM ALTIN
BIST 100
11335,05
0,43%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Klasik kariyer tavsiyesini unutun: LinkedIn CEO’suna göre geçerliliği bitti

Kariyer basamakları sandığınız kadar sabit olmayabilir. LinkedIn CEO’su, yıllardır verilen bir tavsiyenin artık geçerliliğini yitirdiğini söylüyor. Peki neden?


Klasik kariyer tavsiyesini unutun: LinkedIn CEO’suna göre geçerliliği bitti

LinkedIn CEO’su klasik kariyer tavsiyesine karşı uyarıyor: Plan yapmak yerine öğrenmeye odaklanın... İşte önerileri:

1 ARTIK GEÇERLİLİĞİNİ YİTİRDİ

ARTIK GEÇERLİLİĞİNİ YİTİRDİ

LinkedIn’in CEO’su Ryan Roslansky, uzun yıllardır verilen bir kariyer tavsiyesinin artık geçerliliğini yitirdiğini söylüyor. CNBC Make It’in aktardığına göre Roslansky, çalışanların sıkça duyduğu “beş yıllık kariyer planının” günümüz için “eskimiş” ve “pek akıllıca olmayan” bir yaklaşım olduğunu belirtti. Ona göre çalışma hayatı ve teknoloji o kadar hızlı değişiyor ki, geleceği bu kadar uzun vadeli ve sabit şekilde planlamak gerçekçi değil.

2 Neden sabit kariyer planları işlemiyor?

Neden sabit kariyer planları işlemiyor?

Roslansky’ye göre eğitim → üniversite → belirli basamaklarla ilerleme gibi geleneksel, doğrusal kariyer modeli artık çoğu insan için geçerli değil. Bu modele bağlı kalmak insanı sınırlıyor; değişime açık olanlar ise kariyerlerini daha özgürce şekillendirebiliyor.

3 SÜREKLİ PLAN YAPMAK YERİNE ÖĞRENMEYE ODAKLANIN

SÜREKLİ PLAN YAPMAK YERİNE ÖĞRENMEYE ODAKLANIN

CEO, plan yapmaktansa sürekli öğrenmeye odaklanmayı öneriyor. Yeni beceriler edinmek, farklı görevler almak ve deneyim kazanmak gibi adımların kişinin karşısına doğal olarak yeni fırsatlar çıkarabileceğini söylüyor.

4 Yapay zekâ öğrenin ama insan olmayı da unutmayın

Yapay zekâ öğrenin ama insan olmayı da unutmayın

Roslansky özellikle gençlere yapay zekâ araçlarıyla erken tanışmalarını öneriyor. Sunum hazırlamadan pazarlamaya kadar birçok işte bu araçların işleri kolaylaştırabileceğini ifade ediyor.

Ancak teknik bilginin tek başına yeterli olmadığını da vurguluyor: iletişim, empati, doğru karar verme gibi insani becerilerin, teknoloji merkezli bir dünyada fark yaratmaya devam edeceğini ve hatta daha da önemli hale gelebileceğini belirtiyor.

5 Değişen kariyer anlayışı: Unvanların gücü azalıyor

Değişen kariyer anlayışı: Unvanların gücü azalıyor

Roslansky’nin beş yıllık plan eleştirisi, kariyer algısındaki daha büyük bir dönüşümün parçası. Artık iyi bir üniversite diploması veya prestijli bir unvan eskisi kadar belirleyici değil. CEO’ya göre önemli olan, kişinin yeni beceriler öğrenebilmesi ve hızla değişen çalışma ortamına uyum sağlayabilme kapasitesi.

Öne çıkan beceriler şöyle sıralanıyor:

6 Yeni şeyler öğrenmeye istekli olmak

Yeni şeyler öğrenmeye istekli olmak

7 Dijital araçları ve özellikle yapay zekâyı kullanabilmek

Dijital araçları ve özellikle yapay zekâyı kullanabilmek

8 Hızla değişen çalışma ortamına uyum sağlayabilmek

Hızla değişen çalışma ortamına uyum sağlayabilmek

9 Empati ve iletişim gibi güçlü sosyal becerilere sahip olmak

Empati ve iletişim gibi güçlü sosyal becerilere sahip olmak
İlgili Haberler
Bir araştırmacıya göre başarılı girişimciler yetiştiren 70 ailenin yapmadığı 4 ortak şey
Bir araştırmacıya göre başarılı girişimciler yetiştiren 70 ailenin yapmadığı 4 ortak şey
Başarılı ve özgüvenli çocuklar yetiştiren ebeveynlerin 1 numaralı sırrı
Başarılı ve özgüvenli çocuklar yetiştiren ebeveynlerin 1 numaralı sırrı
'Çocuğunuzun ileride çok başarılı olacağını gösteren 5 özellik'
'Çocuğunuzun ileride çok başarılı olacağını gösteren 5 özellik'
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL