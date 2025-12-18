Klasik kariyer tavsiyesini unutun: LinkedIn CEO’suna göre geçerliliği bitti

LinkedIn’in CEO’su Ryan Roslansky, uzun yıllardır verilen bir kariyer tavsiyesinin artık geçerliliğini yitirdiğini söylüyor. CNBC Make It’in aktardığına göre Roslansky, çalışanların sıkça duyduğu “beş yıllık kariyer planının” günümüz için “eskimiş” ve “pek akıllıca olmayan” bir yaklaşım olduğunu belirtti. Ona göre çalışma hayatı ve teknoloji o kadar hızlı değişiyor ki, geleceği bu kadar uzun vadeli ve sabit şekilde planlamak gerçekçi değil.