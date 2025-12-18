Klasik kariyer tavsiyesini unutun: LinkedIn CEO’suna göre geçerliliği bitti

LinkedIn CEO’su klasik kariyer tavsiyesine karşı uyarıyor: Plan yapmak yerine öğrenmeye odaklanın... İşte önerileri:
1 ARTIK GEÇERLİLİĞİNİ YİTİRDİ
LinkedIn’in CEO’su Ryan Roslansky, uzun yıllardır verilen bir kariyer tavsiyesinin artık geçerliliğini yitirdiğini söylüyor. CNBC Make It’in aktardığına göre Roslansky, çalışanların sıkça duyduğu “beş yıllık kariyer planının” günümüz için “eskimiş” ve “pek akıllıca olmayan” bir yaklaşım olduğunu belirtti. Ona göre çalışma hayatı ve teknoloji o kadar hızlı değişiyor ki, geleceği bu kadar uzun vadeli ve sabit şekilde planlamak gerçekçi değil.
2 Neden sabit kariyer planları işlemiyor?
Roslansky’ye göre eğitim → üniversite → belirli basamaklarla ilerleme gibi geleneksel, doğrusal kariyer modeli artık çoğu insan için geçerli değil. Bu modele bağlı kalmak insanı sınırlıyor; değişime açık olanlar ise kariyerlerini daha özgürce şekillendirebiliyor.
3 SÜREKLİ PLAN YAPMAK YERİNE ÖĞRENMEYE ODAKLANIN
CEO, plan yapmaktansa sürekli öğrenmeye odaklanmayı öneriyor. Yeni beceriler edinmek, farklı görevler almak ve deneyim kazanmak gibi adımların kişinin karşısına doğal olarak yeni fırsatlar çıkarabileceğini söylüyor.
4 Yapay zekâ öğrenin ama insan olmayı da unutmayın
Roslansky özellikle gençlere yapay zekâ araçlarıyla erken tanışmalarını öneriyor. Sunum hazırlamadan pazarlamaya kadar birçok işte bu araçların işleri kolaylaştırabileceğini ifade ediyor.
Ancak teknik bilginin tek başına yeterli olmadığını da vurguluyor: iletişim, empati, doğru karar verme gibi insani becerilerin, teknoloji merkezli bir dünyada fark yaratmaya devam edeceğini ve hatta daha da önemli hale gelebileceğini belirtiyor.
5 Değişen kariyer anlayışı: Unvanların gücü azalıyor
Roslansky’nin beş yıllık plan eleştirisi, kariyer algısındaki daha büyük bir dönüşümün parçası. Artık iyi bir üniversite diploması veya prestijli bir unvan eskisi kadar belirleyici değil. CEO’ya göre önemli olan, kişinin yeni beceriler öğrenebilmesi ve hızla değişen çalışma ortamına uyum sağlayabilme kapasitesi.
Öne çıkan beceriler şöyle sıralanıyor: