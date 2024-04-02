Stanford'dan bir iletişim uzmanına göre konuşurken insanların sizi dinlemesini sağlamanın 2 basit yolu

CNBC'nin aktardığı habere göre Güney Kaliforniya Üniversitesi'nin 2020 tarihli bir raporuna göre, birçok profesyonel aksini düşünse de çoğu (%70'i) aslında işyerinde kötü dinleme alışkanlıkları sergiliyor. Stanford Üniversitesi'nde ders veren Matt Abrahams, birinin dikkatini çekmek istiyorsanız zeki olmanız gerektiğini söylüyor. Bu, Abrahams'ın kısmen ders verirken öğrendiği bir şey. CNBC Make It'e verdiği demeçte, öğrencilerinin dikkatini çekmek için yaptığı nazik taleplerin, onların "gevezelikleri" tarafından bastırıldığını söylüyor. Abrahams bunun yerine bir odaya hükmetmenin iki yolunu öneriyor:

1 1. TAVSİYE: HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEYİN Bir toplantı odasındasınız ve iş arkadaşlarınızla sohbet ediyorsunuz. Şirketinizin yöneticilerinden biri odanın önüne doğru yürüyor ve gruba bakıyor. Büyük olasılıkla konuşmayı bırakacaksınız. Abrahams, "İnsanların dikkatini çekmek ve sessiz olmalarını sağlamak için yapılacak en iyi şeylerden biri, aslında sadece önlerinde durmak ve hiçbir şey söylememektir. Sadece fiziksel olarak herkesin sizi görebileceği bir pozisyonda durmak" diyor.

2 "4 SANİYE" KURALI Abrahams, 2011'de yayınlanan bir çalışmaya göre sessizliğin garip bir hal almasının yalnızca dört saniye sürdüğünü belirtiyor. Ona göre bu sizin için de rahatsız edici olabilir, ancak tek başına bu gariplik bile "tipik olarak insanları içeri çekecektir" diyor. Beklerken nefesinizi kontrol etmeye ya da zihninizi boşaltmaya çalışabilirsiniz. Abrahams, "Sessizce durmak çok zordur, ancak bu çok yardımcı olabilir" diye ekliyor.

3 2. TAVSİYE: AÇIKLAYICI BİR İFADE KULLANIN, GEREKİRSE TEKRARLAYIN Abrahams, hiçbir uyarıda bulunmadan etkili veya düşündürücü bir şey söylemenin de benzer bir etki yaratabileceğini söylüyor. Sınıftan bir örnek veren aynı anda herkesin konuştuğunu belirten, Abrahams, "Ben bir an öylece durdum. Sonra da 'Bir şeyi nasıl söylediğiniz çoğu zaman ne söylediğiniz kadar hatta ondan daha önemlidir' dedim. Sonra durakladım. Onlar hala konuşmaya devam ediyorlardı ve ben de tekrarladım. Sonra herkes sustu. Bir soru sorarak, sessiz kalarak ya da kışkırtıcı bir cümle kurarak kontrolü ele almak insanların sizi dinlemesine yardımcı olacaktır. Birr ya da iki kez tekrarlamanız gerekebilir ama ben böyle yapıyorum" diyor.