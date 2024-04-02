ARA
Bist 100
9209,88
0,57%
Bist 100
Dolar/TL
32,1611
-0,2957%
Dolar/TL
Euro/TL
34,5642
-0,4166%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0747
0,0312%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2333,16
-0,09%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Stanford'dan bir iletişim uzmanına göre konuşurken insanların sizi dinlemesini sağlamanın 2 basit yolu

Stanford Üniversitesi'nde iletişim üzerine dersler veren Matt Abrahams, konuşurken insanlara kendinizi dinletmek için iki yol öneriyor.

02 Nisan 2024 | 14:08
Son Güncellenme: 02 Nisan 2024 | 14:23
Stanford'dan bir iletişim uzmanına göre konuşurken insanların sizi dinlemesini sağlamanın 2 basit yolu

CNBC'nin aktardığı habere göre Güney Kaliforniya Üniversitesi'nin 2020 tarihli bir raporuna göre, birçok profesyonel aksini düşünse de çoğu (%70'i) aslında işyerinde kötü dinleme alışkanlıkları sergiliyor. Stanford Üniversitesi'nde ders veren Matt Abrahams, birinin dikkatini çekmek istiyorsanız zeki olmanız gerektiğini söylüyor.

Bu, Abrahams'ın kısmen ders verirken öğrendiği bir şey. CNBC Make It'e verdiği demeçte, öğrencilerinin dikkatini çekmek için yaptığı nazik taleplerin, onların "gevezelikleri" tarafından bastırıldığını söylüyor. Abrahams bunun yerine bir odaya hükmetmenin iki yolunu öneriyor:

1 1. TAVSİYE: HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEYİN

1. TAVSİYE: HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEYİN Bir toplantı odasındasınız ve iş arkadaşlarınızla sohbet ediyorsunuz. Şirketinizin yöneticilerinden biri odanın önüne doğru yürüyor ve gruba bakıyor. Büyük olasılıkla konuşmayı bırakacaksınız. Abrahams, "İnsanların dikkatini çekmek ve sessiz olmalarını sağlamak için yapılacak en iyi şeylerden biri, aslında sadece önlerinde durmak ve hiçbir şey söylememektir. Sadece fiziksel olarak herkesin sizi görebileceği bir pozisyonda durmak" diyor.

2 "4 SANİYE" KURALI

"4 SANİYE" KURALI Abrahams, 2011'de yayınlanan bir çalışmaya göre sessizliğin garip bir hal almasının yalnızca dört saniye sürdüğünü belirtiyor. Ona göre bu sizin için de rahatsız edici olabilir, ancak tek başına bu gariplik bile "tipik olarak insanları içeri çekecektir" diyor. Beklerken nefesinizi kontrol etmeye ya da zihninizi boşaltmaya çalışabilirsiniz. Abrahams, "Sessizce durmak çok zordur, ancak bu çok yardımcı olabilir" diye ekliyor.

3 2. TAVSİYE: AÇIKLAYICI BİR İFADE KULLANIN, GEREKİRSE TEKRARLAYIN

2. TAVSİYE: AÇIKLAYICI BİR İFADE KULLANIN, GEREKİRSE TEKRARLAYIN Abrahams, hiçbir uyarıda bulunmadan etkili veya düşündürücü bir şey söylemenin de benzer bir etki yaratabileceğini söylüyor. Sınıftan bir örnek veren aynı anda herkesin konuştuğunu belirten, Abrahams, "Ben bir an öylece durdum. Sonra da 'Bir şeyi nasıl söylediğiniz çoğu zaman ne söylediğiniz kadar hatta ondan daha önemlidir' dedim. Sonra durakladım. Onlar hala konuşmaya devam ediyorlardı ve ben de tekrarladım. Sonra herkes sustu. Bir soru sorarak, sessiz kalarak ya da kışkırtıcı bir cümle kurarak kontrolü ele almak insanların sizi dinlemesine yardımcı olacaktır. Birr ya da iki kez tekrarlamanız gerekebilir ama ben böyle yapıyorum" diyor.

4 KONTROLÜ ELE ALIN

KONTROLÜ ELE ALIN Abrahams, büyük bir sunuma bir soruyla başlamak ya da bir etkinlik başlamadan önce müzik çalmak gibi başka taktikler de deneyebileceğinizi söylüyor.
0
  • ALTIN GRAM - TL 2333,16 -0,09%
  • ALTIN ONS 2256,42 0,22%
  • BIST 100 9209,88 0,57%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,638 -0,006%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35645 -0,05894%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92,5125 0,1529%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,1611 -0,2957%
  • EURO/DOLAR 1,0747 0,0312%
  • EURO/TURK LIRASI 34,5642 -0,4166%
  • STERLIN/DOLAR 1,25645 0,10397%
Günün En Çok Okunanları
İYİ Parti'nin seçimi kazandığı tek il
Yapı Fuarı’ndan ihracata destek
Yapı Fuarı’ndan ihracata destek
İşte 30 büyükşehir belediye başkanının meslekleri
İşte 30 büyükşehir belediye başkanının meslekleri
Altının ons fiyatı rekor yeniledi
Altının ons fiyatı rekor yeniledi
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da yarın elektrik kesintisi yapılacak ilçeler
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da yarın elektrik kesintisi yapılacak ilçeler
'Süper Vali'nin oğlu belediye başkanı oldu
'Süper Vali'nin oğlu belediye başkanı oldu
Bahçeli'den seçim sonuçlarına ilişkin açıklama
Bahçeli'den seçim sonuçlarına ilişkin açıklama
Seçimlerde el değiştiren 6 büyükşehir
GERİ
İLERİ
İYİ Parti'nin seçimi kazandığı tek il
Yapı Fuarı’ndan ihracata destek
İşte 30 büyükşehir belediye başkanının meslekleri
Altının ons fiyatı rekor yeniledi
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da yarın elektrik kesintisi yapılacak ilçeler
Yapı Fuarı’ndan ihracata destek
İşte 30 büyükşehir belediye başkanının meslekleri
Altının ons fiyatı rekor yeniledi
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da yarın elektrik kesintisi yapılacak ilçeler
'Süper Vali'nin oğlu belediye başkanı oldu
İşte 30 büyükşehir belediye başkanının meslekleri
Altının ons fiyatı rekor yeniledi
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da yarın elektrik kesintisi yapılacak ilçeler
'Süper Vali'nin oğlu belediye başkanı oldu
Bahçeli'den seçim sonuçlarına ilişkin açıklama
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL